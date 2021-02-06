وزير القوى العاملة: لا استغناء ملحوظ عن العمالة بالخارج خلال أزمة كورونا

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يجب النظر لملف العمالة المصرية بالخارج في جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد، بشكل متفائل وليس بالتشاؤم، فمصر تتوقع مثلها مثل كل دول العالم أن يحدث انخفاضا في تلك العمالة خلال عام 2021، على مستوى كل الدول، وليست على المصريين فقط.

أغلبية العمالة المصرية متواجدة في دول الخليج

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن أغلبية العمالة المصرية متواجدة في دول الخليج، وهذه الدول لا تُسرح العمالة المصرية، لكن هناك ظروف حالت دون عودة المصريين إلى أعمالهم مرة أخرى في تلك الدولة نتيجة غلق المطارات.

نتواصل مع وزارات العمل بدول الخليج للوقوف على عودة العمالة

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه يتم التواصل مع وزارات العمل في تلك الدول من أجل تجديد كل الأوراق والإقامات الخاصة بهذه الفئة، من أجل أن يتمكنوا من عودتهم للعمل مرة أخرى، «معظم العمالة المصرية لم يتم الاستغناء عنهم، مفيش استغناء عن العمالة ملحوظ حتى هذه اللحظة ولا فيه أرقام نقدر نتكلم عنها».

من استغنى عنهم خلال أزمة كورونا سيعودون لأعمالهم مرة أخرى

وتابع: «حتى لو كانت هناك استغناء عن نسبة بسيطة من العمالة، يعتبر استغناء عن نسبة مئوية بسيطة للغاية من إجمالي العدد، فهو استغناء مؤقت نظرًا لظروف الدول في هذه الجائحة وهيرجعوا شغلهم مرة تانية».

نُدرب الشباب قبل الالتحاق بسوق العمل

من ناحية أخرى، أكد الوزير، أنه تم حتى الآن عمل 4 اتفاقيات بين الوزارة وبين بعض المصانع قطاع خاص من بينهم الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات، من أجل تدريب المتقدمين للعمل، في مراكز تدريب تحت إشراف هذه الشركات، «الأعداد اللي بتنجح في هذه التدريبات يدخلوا مباشرة على العمل، يعني قطاع الملابس الجاهز مدة التدريب أسبوعين، يتم تدريبهم على الأعمال اللي هيقوموا بيها داخل المصنع، المتدربين يتم أخذهم بنسبة 100%، ونعطي مقابل رمزي مقابل التدريب».