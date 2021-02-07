عضو مجلس الشيوخ: الدولة مصممة على إزالة البؤر العشوائية وتطويرها

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن عمليات التطوير والتنمية، تحتاج إلى خطط أشبه وأقرب إلى خطط المعارك الحربية، لأن خلال التطوير تتصادم الدولة بمعركة مع الفقر، ومعركة أخرى مع الجريمة، ومعركة ثالثة مع البناء العشوائي، الذي يسبب تلوثاً بصرياً ونتج عنه بؤر عشوائية، تؤثر حتى بالسلب على المناطق التي طالتها علميات التطوير والتنمية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الدولة لديها خطة وتصميم على إزالة تلك البؤر العشوائية، وتطويرها بشكل كامل، معلنا أنه يتوقع خلال السنوات العشر المقبلة مصر ستنجح في ذلك، بالأخص أن هذا جزء لا يتجزء من خطة رؤية مصر 2030.

عزبة الهجانة ذات طابع مختلف

وأوضح «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية الأحد مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن عزبة الهجانة التي زراها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم صحبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، لها خصائص أخرى عن تلك المناطق العشوائية والبؤر التي تستهدفها الدولة، لكون يعيش بها بالأساس المنتقلين من محافظات سوهاج وقنا والأقصر، وهذا ما نتج عنه أن اختلاف خصائص المجتمع بتلك العزبة، عن باقي مجتمعات المناطق العشوائية، حيث تكون على العقلية المهاجرة التي تتسم بأنها تكون قلقة بعض الشيء، ولهذا يجب استغلال ذلك الأمر لتحويل كل تلك المعطيات إلى طاقة بنائة.

الدولة متيقظة لحالة الأهالي بعزبة الهجانة

وألمح عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما نسمعه اليوم من أهالي عزبة الهجانة شيء جميل، بعد أن أكدوا أن الدولة متيقظة تماما للحالة التي يعيشونها، وهناك خطة تمويلها متوافرة، لتبديل تلك الحالة وتطوير المنطقة بأكملها.

وأكمل أن تلك الزيارات التفقدية للرئيس والمسئولين تصدر له انطباع، بأن السلطة السيادية لدولة تضع يدها بشكل فعلي ومباشر بعمليات الإصلاح والتنمية، منبها أن المشهد الذي رأيناه اليوم خلال زيارة الرئيس لمنطقة عزبة الهجانة ليس الأول بل مكرر، وشمل مناطق كثيرة مختلفة.