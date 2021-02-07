من الحبس سنة للإعدام.. أحكام رادعة لـ6 متهمين قتلوا سائقا في المقطم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، أحكاما بمعاقبة 6 متهمين قتلوا سائقا بالمقطم، وترواحت الأحكام ما بين الحبس لمدة سنة واحدة حتى الإعدام، حيث أدانتهم المحكمة بارتكاب جريمة قتل سائق، بغرض سرقة الـ«توك توك» الخاص به.

السجن والإعدام

وشمل الحكم، على معاقبة المتهم الرابع «عبد الرحمن.ر» بالإعدام شنقا، كما عاقبت المحكمة المتهم الثاني «مصطفى.س» بالسجن المؤبد، وعاقبت المتهمين الأول «أسامة.ص» والثالث «محمد.ر» بالسجن المشدد 15 سنة، وبمعاقبة المتهم الخامس «أحمد.ح» بالحبس لمدة سنتين، فضلا عن معاقبة المتهم السادس بالحبس لمدة سنة واحدة.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأى الشرعي في إنزال حكم الإعدام بحق المتهم الرابع، وصدرت الأحكام برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوه، وعادل إبراهيم الغويط، أسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبد الرشيد.

أمر إحالة المتهمين

كشف أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة في القضية، أن المتهمين، بدائرة قسم المقطم، قتلوا المجني عليه الطفل «م. ع» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض «مطواه وسكين»، بأن استدرجوه مكرا إلى مكان ما، وما أن ظفروا به وأسقطوه في قبضتهم، قيدوه وسددوا له طعنات عدة.

اقتران بجريمة أخرى

وأضاف أمر الإحالة بأن جناية القتل العمد اقترنت بجناية أخرى عاصرتها، وهي أنهم في ذات المكان والزمان سرقوا المنقولات وهي الدراجة الآلية، والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين في القضية بعد القبض عليهم، حيث أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، قبل أن تأمر بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، حيث صدرت بحقهم الأحكام المتقدمة.