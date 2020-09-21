الإعدام شنقا لسائق قتل أمين شرطة بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بالإعدام شنقاً لسائق، في اتهامه بقتل أمين شرطة، مع دفع 100 ألف جنيه لأسرة المجني عليه.

تعود أحداث القضية إلى عام 2016 حيث شهد مركز بني مزار شمال المنيا وقوع حادث قتل أمين شرطة يدعي "س-س" 33 عاما، علي يد سائق يدعي "ح.س" 33 عاما مقيم بمركز مطاي، والتمثيل بجثته التي عُثر عليها بمنطقة نائية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصل إلي أن الجثة لأمين شرطة، وأن المتهم بقتله سائق استدرجه إلي منطقة نائية بسيارته وقتله مستخدما سلاحا أبيض وسلاحا ناريا ثم ألقي بجثته بمنطقة نائية.

وتبين أن سبب الحادث وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجة المتهم وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم وإحالته الي المحاكمة الجنائية حينذاك.