"عمار" يفوز بمقعد نقيب المحامين بجنوب سيناء

أسفرت انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بجنوب سيناء، والتي أجريت اليوم الأحد، داخل 4 مراكز انتخابية، عن فوز خالد عمار بمقعد نقيب محامي جنوب سيناء، ومحمد موسي علي، بمقعد الشباب في الانتخابات.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز 6 أعضاء وهم حسن عليان عن رأس سدر، وأحمد ناصر أبو بريك عن نويبع، وأحمد الوصال عن طور سيناء ، وعلي جلال، وعمر الدويني ،وعلي مصطفي عن شرم الشيخ .

وكانت أجريت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بجنوب سيناء لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، تحت إشراف اللجان القضائية وكان يسودها الهدوء التام، والنظام، إضافة إلى إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا. وتقدم 21 مرشحا لخوض العملية الانتخابية، بينهم مرشحين على منصب النقيب، و17 مرشحًا للعضوية ومرشحين للشباب.

وتنافس على مقعد النقيب مرشحين، وهم خالد محمد على عمار، و مجدي سيد عويس، وتنافس على منصب الشباب مرشحين، وهم محمد السيد أحمد موسى، ومصطفى ناصر سيد عبد القادر.

كما تنافس على العضوية 17 مرشحًا، بينهم مرشحًا واحدًا فقط محكمة رأس سدر الجزئية، وهو حسن عبد المعطي عليان، و 7 مرشحين بمحكمة شرم الشيخ الجزئية، و هم ربحي زكي متولي، و رشا أحمد أبو المكارم، وعصام أحمد البسطويسي، وعلى حسن بهلول، وعلى مصطفى عبد العزيز، وعمر مختار دويني، ونبيل مصطفى عبد ربه، و 5 مرشحين بمحكمة طور سيناء الجزئية، وهم أحمد علي الوصال ، وحسام محمد الحنفي ، وضياء الدين جابر عطية، وعلي جلال علي سلام، ومسعد سليمان صالح مبارك. وفي نويبع أحمد ناصر محمد موسى، و أيمن محمد حسين مصطفى النجار، ونادر محمد عبد الحميد محمد، ونجله محمد محمود حسن.