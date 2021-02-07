21 مرشحا لـ«محامين جنوب سيناء» وإقبال ضعيف على الانتخابات

تشهد انتخابات نقابة المحامين الفرعية بجنوب سيناء، اليوم، إقبالًا ضعيفًا من قبل الناخبين داخل 4 مقار انتخابية على مستوى المحافظة وهم؛ «محكمة طور سيناء الجزئية، محكمة رأس سدر الجزئية، ومحكمة شرم الشيخ الجزئية»، وفي مدينة نويبع، ويبلغ أعضاء الجمعية العمومية بجنوب سيناء 550 عضوًا.

وتجرى انتخابات نقابة المحامين الفرعية بجنوب سيناء؛ لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، تحت إشراف اللجان القضائية، ويسودها الهدوء التام، والنظام، فضلًا عم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا من خلال تخصيص باب لدخول الناخبين وآخر لخروجهم بعد انتهاء عملية التصويت، وارتداء الكمامات، ولم يوجد أي شكاوى سواء من قبل المرشحين أو الناخبين.

وتقدم 21 مرشحا لخوض العملية الانتخابية، بينهم مرشحين على منصب النقيب، و17 مرشحًا للعضوية ومرشحين للشباب.

ويتنافس على مقعد النقيب مرشحين، وهم خالد محمد على عمار، و مجدي سيد عويس، ويتنافس على منصب الشباب مرشحين، وهم محمد السيد أحمد موسى، ومصطفى ناصر سيد عبد القادر.

كما تنافس على العضوية 17 مرشحًا، بينهم مرشحًا واحدًا فقط في محكمة رأس سدر الجزئية، وهو حسن عبد المعطي عليان، و7 مرشحين في محكمة شرم الشيخ الجزئية، وهم ربحي زكي متولي، ورشا أحمد أبو المكارم، وعصام أحمد البسطويسي، وعلى حسن بهلول، وعلي مصطفى عبد العزيز، وعمر مختار دويني، ونبيل مصطفى عبد ربه.

كما يتنافس 5 مرشحين بمحكمة طور سيناء الجزئية، وهم؛ أحمد علي الوصال، وحسام محمد الحنفي، وضياء الدين جابر عطية، وعلى جلال علي سلام، ومسعد سليمان صالح مبارك.

وفي مدينة نويبع ترشح أحمد ناصر محمد موسى، وأيمن محمد حسين مصطفى النجار، ونادر محمد عبد الحميد محمد، ونجله محمد محمود حسن.