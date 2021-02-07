عمرو حسن: تحدي الزيادة السكانية عمره 56 عاما.. ويجب الانتهاء منه

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن تحدى الزيادة السكانية كبير، حيث أن أكبر خطرين يواجهان الدولة المصرية في تاريخها، هو الإرهاب والزيادة السكانية، وبدأت الدولة في محاربة الزيادة السكانية خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1965، وأنشأ المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة.

فيه دول بدأت معانا في الستينيات وقفلت الملف من 20 سنة

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وفي عام 1985 تم إنشاء المجلس القومي للسكان، وهو ما يعكس فتح الدولة المصرية لهذا الملف طيلة 56 عام وهي فترة طويلة: «فيه دول بدأت معانا في الستينات وقفلت الملف من 20 سنة، و حان الوقت أننا لا نورث الملف للي بعدينا».

بكرة هنكون 105 مليون مواطن.. وده تحدي كبير

وأوضح أنه وبعد مرور 54 عاما على محاربة الزيادة السكانية من قبل الدولة، زاد تعداد المواطنين لأكثر من 71 مليون مواطن: يوم 3 أكتوبر 2020 كنا 101 مليون مواطن، وبكرة هنكون 105 مليون مواطن، وهو تحدي كبير».

نحتاج الأفكار علشان نشتغل عليها ونشجع المواطن ونوعيه

وأكد أنه ولمساعده الدولة في منع الزيادة السكانية يجب على وسائل الأعلام نشر حملات توعوية حول وسائل منع الحمل، وخطاب ديني معاصر ومستنير يناقش فكرة عدد المواطنين، وأيضا تغيير المحتوى التعليمي للأطفال، وكذا تحسين خدمات تنظيم الأسرة والحوافز الإيجابية: «كلها أفكار محتاجين نشتغل عليها ونشجع المواطن ونوعيه».