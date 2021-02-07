برلماني: حديث الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية رسالة قوية للمصريين

أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، عن خطورة الزيادة السكانية على تحقيق التنمية في مصر، هو رسالة قوية للمواطنين وناقوس لأهمية تنظيم النسل، للاكتفاء بطفلين فقط، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية الآن من فيروس كورونا، بالإضافة إلى معاناة الدولة من المشكلة السكانية وأثرها على التنمية الاقتصادية.

اللجان البرلمانية المتخصصة

وطالب «الوليلي»، في تصريحات لـ «الوطن»، اللجان البرلمانية المتخصصة بفتح ملف الزيادة السكانية واستدعاء المسئولين عن الملف أمام البرلمان لوضع حلول حقيقية ووضع حوافز تشريعية لتحديد النسل.

وأضاف أن الأزمة السكانية في مصر مرتبطة ارتباطًا بالموروث والوعي الثقافي وخاصة الثقافة الإنجابية وهو ما يستوجب التصدي لمحو الأمية التعليمية والثقافية، خاصة لدى المرأة، وهو ما تحدثت عنه وزيرة الصحة أمام البرلمان الخميس الماضي، إضافة للتحرك في البحث عن وسائل طبية حديثة لمنع الحمل.

الزيادة السكانية تلتهم النمو الاقتصادي

وأكد عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تلتهم معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير وتشكل عبئًا على الدولة، حيث لم يشعر المواطن بالمميزات الإيجابية للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والموجودة في كل مكان في مصر، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس تستهدف وعي المرأة والصحة الإنجابية إضافة إلى ضرورة وجود حملات إعلانية للتحذير من الزيادة السكانية وأثرها على التنمية في مصر.