وكيل «صحة الشرقية» يتفقد أعمال تطوير الكهرباء بمستشفى الزقازيق العام

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفى، والتسليم النهائي لأعمال رفع كفاءة الأعمال الكهربائية، في حضور مدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، ومدير المستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة أعمال الكهرباء والمحطة الرئيسية، وشدد على فنيي الصيانة بالتأكد من كفاءة عمل اللوحات الكهربائية، وإجراء كل التجارب اللازمة، قبل التسليم النهائي لأعمال رفع الكفاءة، كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء جناح عمليات القلب المفتوح.

ووجه بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء مبنى جديد لتوسعة قسم الكلي الصناعي، وتخصيص دور به للأقسام الإدارية، كما تم التأكد من توافر المخزون الكافي من الكميات اللازمة من الأكسجين، وعمل اللجان المخصصة لمتابعة عدادات الأكسجين، والنسب الاستهلاك لكل مريض بالأقسام الطبية.

وعلى جانب آخر عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة أعمال التطوير للأقسام الإدارية بديوان عام المديرية، وذلك اليوم الأحد، بمكتب وكيل الوزارة، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط، والتموين الطبي، والإدارة الهندسية، والموارد البشرية.

تناول الإجتماع خطة التطوير بما يتناسب مع الخدمات المقدمة للمواطنين، والعاملين بالقطاع الصحي، وذلك من خلال إدارة الموارد البشرية، وعدد العاملين مقدمي الخدمة، ومناقشة الخطة الزمنية لها، وتحديد أماكن التطوير، والتكلفة التقديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من التطوير، هو مراعاة التيسير على المواطنين والعاملين أثناء تلقي الخدمة، والعمل على راحة مقدمي الخدمة داخل ديوان عام المديرية.

وفي وقت سابق أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بمحافظة الشرقية، قامت بتقديم الخدمة الطبية، ومتابعة 650 حالة بمحافظة الشرقية حتى الآن، خلال 26 يوما.