الحكم على 7 متهمين باستدراج رجل وقتله في الشرقية 14 مارس

قررت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء اليوم السبت، تأجيل محاكمة 7 أشخاص بينهم امرأة، متهمين باستدراج رجل وقتله، إلى جلسة 14 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين حمدي علي طلبة، وحسين عمار حازم بشير، وسكرتارية سامي سمير، وتامر عبد العظيم.

وتعود أحداث القضية رقم 1209 لسنة 2020 جنايات قسم ثاني الزقازيق، والمقيدة برقم 1030 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، إلى صدور قرار من المحامي العام للنيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، وهم كل من «محمود م. س. ز»، 23 سنة، تاجر موبيليا، ومقيم بكفر الإشارة بمدينة الزقازيق، و«أحمد ع. ع. م.»، 25 سنة، سروجي سيارات، مقيم بكفر الزقازيق بحري، و«أسامة م. أ. خ.»، 21 سنة، حداد، يقيم بكفر الإشارة، و«محمد أ. م. ع.»، 29 سنة، كهربائي، مقيم بناحية موقف المنصورة، و«خالد أ. م. م.»، 23 سنة، طالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق، مقيم بمدينة الزقازيق، و«محمود ص. ع. م.»، 20 سنة، سمكري سيارات، مقيم بكفر الزقازيق، و«نعمة ص. ع. م.»، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة بكفر الزقازيق بحري، لتورطهم في قتل أحد الأشخاص.

وأثبتت التحقيقات قيام المتهمين من الأول حتى الخامس، بقتل المجني عليه، ويُدعى «أحمد م. ع. أ.»، حيث اعتدوا عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء «مطواة وسنجة»، وتربصوا به في الطريق العام حال مروره، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب، باستخدام الأسلحة البيضاء، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، بينما اشترك المتهمان السادس والسابع في تنفيذ الجريمة بطريق الاتفاق والتحريض مع باقي المتهمين على قتل المجني عليه.

وأفاد شاهد الواقعة «عبد القادر م. ع.»، 20 سنة، عامل، بأنه حال سيره في الطريق العام رفقة المجني عليه، اعترض المتهمون من الأول إلى الخامس طريقهما، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وقاموا بالتعدي على المجني عليه بالطعن في مختلف أنحاء جسمه، حيث سقط قتيلاً على الفور.

وأضافت «زينب م. م. أ.»، 37 سنة، ربة منزل، زوجة المجني عليه، مقيمة بمساكن الإيواء بمنطقة الإشارة، دائرة قسم ثاني الزقازيق، بورود اتصال هاتفي من المتهمة السابعة مفادها تهديدها بقتل زوجها، وعقب برهة بسيطة سمعت صياح الأهالي، وعلمت بقيام المتهمين من الأول حتى الخامس بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وذلك بتحريض من المتهمين السادس والسابع، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وذلك لوجود خلافات سابقة بين زوجها والمتهم السادس.