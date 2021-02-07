تقديم 238 ألف طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء في الشرقية

يواصل أهالي محافظة الشرقية، التوافد على المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

من جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 35% قيمة جدية التصالح، ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجاري.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، حفاظا على حقوق الدولة والمواطن.

وأشار محافظ الشرقية، إلى موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 35% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا سدد خلال الشهر الجاري، بينما يُسدد 40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل.

في السياق ذاته، أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه تم استقبال ٢٣٨ ألفًا و٥٦٢ طلبًا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي حتى ٦ فبراير ٢٠٢١ وتحصيل نسبة ٣٥% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري.

كان محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه والوحدات المحلية القروية، بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.