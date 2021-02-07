محافظ جنوب سيناء يدعو «كازاخستان» لاستغلال الفرص الاستثمارية

دعا اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساعد وزير الصناعة والتجارة، بدولة كازاخستان، ونائب وزير الخارجية، والسفير الكازاخستاني بمصر ونائبه، ورئيس لجنة السياحة الكازاخستاني، ونائب محافظ أحد الولايات الكازاخستانية، وممثلي عدد من الشركات الكازاخستانية، إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توجد بنطاق المحافظة.

وأضاف فودة، أن المحافظة يوجد بها العديد من المواد التعدينية التي لم تكتشف بعد، لافتًا إلى أنه جارِ التخطيط لإنشاء مدينة صناعية تعمل على الصناعات التعدينية بنطاق المحافظة.

وأشار إلى بروتوكول التوأمة الذي جرى توقيعه بين مدينتي شرم الشيخ وألماطي الكازاخستانية، لدفع التعاون في كافة المجالات.

وأكد أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة على استعداد للتعاون، وإزالة كافة المعوقات التي من شأنها أن تعيق وتيرة البناء، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير الممكنة لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري، لافتا إلى أن جنوب سيناء استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من السياح من دولة كازاخستان.

وافتتح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد منتدى الأعمال الأول «مصر.. كازاخستان» المقام بمدينة شرم الشيخ، بحضور ألماس ايداروف، نائب وزير الخارجية الكازاخية، المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ومشاركة ممثلي الشركات المصرية، و60 شركة كازاخيسية، فضلًا عن عدد من الجهات الاقتصادية الرسمية، وهيئات تنمية الصادرات والاستثمار بالبلدين.

من جهته، قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال كلمته، إن مصر تشهد تغيرات جذرية تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات، وذلك في إطار خارطة طريق اقتصادية، شهدت لها كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية بالنجاح.

واستعرض جهود الحكومة المصرية، في تحديث العديد من التشريعات المعنية الخاصة بتيسير إجراءات الاستثمار، وتنفيذ مشروعات عملاقة تفتح المجال نحو فرص استثمارية واعدة، مما جعل مصر ضمن أكثر 25 دولة عالميًا من حيث عدد الإصلاحات، كما حافظت مصر على مركزها كأكبر متلقى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار، والتي تضمنت إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، وإقرار ضوابط جديدة لتنظيم إقامة المستثمرين الأجانب في مصر لمدة خمس سنوات متصلة.

وأكد أن الهيئة وضعت خطة عمل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال استهداف كبرى الشركات العاملة في مصر التي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، وجرى بالفعل إعلان العديد من الشركات عن خططها للتوسع خلال العام الحالي في مختلف القطاعات.

وأوضح عبدالوهاب، أن الحكومة المصرية تحرص على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين بحيث يتناسب حجم الاستثمارات الكازاخية مع عمق العلاقات الثنائية، وأن تكون مصر نافذة كازاخستان للاستثمار في أفريقيا، وتكون كازاخستان نافذة مصر الاستثمارية في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وخلال فعاليات المنتدى، وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجليم أوزبكوف، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار «كازاخ انفيست» بجمهورية كازاخستان، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار بين مصر وكازاخستان.

وتعد الشركة الوطنية للاستثمار «كازاخ إنفيست» هي مؤسسة التنمية الوطنية في الترويج للاستثمار، والمسؤولة عن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لجمهورية كازاخستان.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن مذكرة التفاهم ستنشئ إطار عمل لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، مما يساعد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، وتتضمن إطلاع مجتمعات الأعمال بالبلدين على فرص الاستثمار والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار، وأنشطة وخدمات ترويج الاستثمار، بهدف تحديد مجالات وإمكانات التعاون المحتملة، بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين وإنشاء مشروعات مشتركة جديدة.