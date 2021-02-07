عاجل.. الكويت تمنع دخول غير مواطنيها للبلاد

قررت السلطات الكويتية، منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد، اعتبارا من اليوم، لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإدارة العامة الطيران المدني في الكويت مساء اليوم الأحد، منع المسافرين غير الكويتيين من دخول البلاد، اعتبارا من اليوم، باستثناء البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين، والكوادر الطبية الحكومية، والكوادر الطبية الأهلية المعتمدة من وزارة الصحة، وأقارب هذه الفئات من الدرجة الأولى، ومرافقيهم من العمالة المنزلية، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.