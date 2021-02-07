الجامعة المصرية اليابانية تعلن عن منح «تيكاد 7» للطلاب الأفارقة

أعلن مكتب «جايكا» بالقاهرة، اليوم الأحد، فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية للطلاب من البلدان الأفريقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «E-JUST».

ويعد هذا البرنامج إحدى الأنشطة التي تهدف إلى صقل الموارد البشرية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع، للمساهمة في تنمية الدول الأفريقية، والتي تم طرحها في «خطة يوكوهاما 2019» خلال مؤتمر تيكاد 7 في أغسطس 2019.

وتعمل الجامعة على زيادة عدد القبول للطلاب من الدول الأفريقية من خلال مشاركة التكلفة بين مصر واليابان «التعاون الفني لجايكا»، حيث تشمل الدفعة الأولى 27 طالبًا من 8 دول منها أوغندا وغانا وكينيا ونيجيريا، الذين التحقوا بالفعل بالجامعة وبدأوا الأنشطة البحثية بأستخدام أحدث المعدات الموجودة فى المعامل الجديدة بالجامعة.

تم إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST عام 2010 بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، بناء على الاتفاقية الثنائية بين حكومتي مصر واليابان.

وتنفذ الحكومة اليابانية مشروع التعاون الفني من خلال هيئة جايكا، بالتعاون مع الجامعات اليابانية «13 جامعة حتى يناير 2021».

وتدعم جايكا إنشاء وإدارة الأقسام والكليات بالجامعة ويشمل ذلك تطبيق الأنظمة التعليمية العملية في مجال الهندسة، والتعلم من خلال التجارب العلمية بالمعامل ونظام الندوات.

وتطمح الجامعة إلى أن تصبح مركزًا للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال استقبال الطلاب ليس فقط من مصر ولكن أيضًا من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة الجامعة المصرية اليابانية في 16 سبتمبر الماضي، لحضور حفل افتتاح الحرم الجامعي الجديد بحضور 14 وزيرًا، حيث أشار خلال الكلمة التي ألقاها إلى ما يمثله مشروع الجامعة اليابانية من رمز للتعاون الثنائي بين مصر واليابان القائم على التعاون المشترك والثقة المتبادلة.

وتم فتح باب الالتحاق في هذا البرنامج في سبتمبر 2020، ويهدف إلى استقبال 150 طالب من الموارد البشرية المتميزة بالبلدان الأفريقية في مجال الدراسات العليا بالجامعة.

الهدف:

تنمية قدرات الموارد البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع نحو تكوين شبكة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأفريقية في المستقبل وما بعدها.

عدد الطلاب:

نحو 150 من طلاب الدراسات العليا، مقسمة على 3 سنوات وتضم دفعات عديدة.

شروط القبول:

يجب أن يكون المتقدم من الباحثين أو المدرسين، وينتمي إلى جامعات أو مؤسسات بحثية في البلدان الأفريقية وراغباً في الحصول على درجة ماجستير، «الجنسية المصرية غير مستهدفة لهذه المنحة».

يجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة أو العلوم بمعدل تراكمي ≥ 3 من 4 . الوصف ≥ جيد جدًا / التصنيف ≥ الدرجة الثانية العليا أو مايعادل ماتم ذكره.

الجدول الزمني:

بداية ديسمبر 2020: الإعلان عن التقديم.

موقع التقديم:

https://ejust.edu.eg/international-admission-general-admission/

شروط التقديم:

https://ejust.edu.eg/wp-content/uploads/2020/12/FOE-BAS-Fall-2021-International-Admission-Guidelines.pdf

31 ديسمبر 2020: فتح باب التقديم.

13 فبراير 2021: آخر موعد للتقديم عبر الإنترنت.

سبتمبر 2021: تبدأ الدراسة.

مجال الدراسة:

كلية الهندسة

كلية الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الكمبيوتر.

كلية هندسة التصميم الإبداعي.

كلية الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماوية.

معهد العلوم الأساسية والتطبيقية.