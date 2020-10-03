طلاب وأساتذة "الجامعة المصرية اليابانية": سعداء بـ"الحرم الذكي".. والبحث العلمي يسير في طريقه الصحيح

بمجرد أن تطأ قدماك فناء الحرم الذكى الدائم لـ«الجامعة المصرية اليابانية»، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، منتصف الشهر الماضى، ستجد البصمة المصرية ممزوجة بالعقلية اليابانية فى تصميمات مبانى الكليات والمعامل والمساحات الخضراء التى خصصت لمنتسبيها، والتى تجمع بين الحضارتين المصرية واليابانية، ويقع المشروع على مساحة 200 فدان، مصمم وفقاً للطراز اليابانى (IAA)، الذى يقع بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة، والذى يواكب أحدث تكنولوجيا متاحة عالمياً وصديق للبيئة. وفى بداية الجولة، تقول حسنية أحمد، مدير العلاقات العامة بالجامعة، إن «الحرم به 4 مدرجات رئيسية كل منها بلون مختلف من الألوان الرئيسية (الأحمر، الأزرق، الأخضر، الأصفر)، إضافة إلى المكتبة الرئيسية، ومعامل التميز البحثى والنانو تكنولوجى»، مشيرة إلى أن تصميم المبانى بالكامل وفقاً للطراز اليابانى، وكذلك المداخل والمخارج «هيدروليك». وأضافت «حسنية» لـ«الوطن»، أن الجامعة مزودة بـ«لاند سكيب وتبة خضراء مغطاة بالزراعات الطبيعية والنباتات النادرة»، مشيرة إلى أنه يمنع نهائياً دخول السيارات إلى الحرم الجامعى، حيث مخصص لها أماكن انتظار خارج الحرم، إضافة إلى أنه يمنع التدخين داخل الجامعة، ومخصص لها أماكن خارج المنطقة الأكاديمية.

"الوردانى": الدراسة بالكليات بحثية تطبيقية.. والحرم الدائم طفرة لربط العلم بالصناعة.. وغالبية أجهزة المعامل بتمويل يابانى

«الفكرة أننا نعمل فى القسم والمعمل على مصادر الطاقة المتجددة أو التقليدية، وكذلك الربط بين النظامين، وتغيير اعتماد المحركات الأساسية كالطائرات والسيارات من الطاقة غير المتجددة إلى المتجددة، باستخدام الوقود الحيوى»، بتلك الكلمات بدأ الدكتور أحمد الوردانى، أستاذ مساعد بقسم هندسة مصادر الطاقة بكلية الهندسة، شرح نظام الدراسة والعمل بالقسم، مضيفاً أنه يتم استخدام مخلفات المصانع وتحويلها إلى مصادر للطاقة، مثل مخلفات شركات العصائر، مشيراً إلى أن العمل الأكاديمى بالأقسام يسير وفقاً لمجموعات صغيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتواصل المستمر مع جميع الأكاديميين بالجامعة للانتهاء والوصول إلى منتج يخدم المجتمع وتنميته. وأضاف «الوردانى» أن الانتقال للحرم الجديد بمثابة طفرة فى العملية التعليمية البحثية التى تهدف إلى ربط التعليم بالصناعة، قائلاً: «ده تم رؤيته فى الدول الكبرى سواء فى اليابان أو إنجلترا»، مشيراً إلى أن الجامعة بها أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى التعليم البحثى بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الجامعة تحتوى على أحدث جهاز تصنيع فى الشرق الأوسط، وتهدف إلى تصنيع أى شىء يحتاجه الباحث باستخدام تكنولوجيا النانو، وأنها مزودة بالعديد من المعامل البحثية المتقدمة، مؤكداً زيارة وتكليفات الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من المشروعات البحثية بحد أقصى عامين، مشيراً إلى أن فكرة التحاق الطلاب بالمعامل والكليات منبثقة من فكرة إنشاء الجامعة القائمة على التعلم النشط، وهى وجود معمل وأستاذ مشرف وطلاب بمختلف مراحل التعليم بهدف الاستفادة والتعلم من الأساتذة واستنباط الأفكار والعمل عليها، موضحاً أن غالبية الأجهزة بالمعامل بتمويل من الجانب اليابانى، مشيراً إلى أنها موجودة أيضاً فى المعامل الشريكة للجامعة.

وقالت الدكتورة نجلاء، مسئولة معمل الكيمياء بكلية الهندسة، إن الانتقال للحرم الجامعى سيسهم فى منح فرصة عظيمة للتعليم والتدريب العملى للطلاب، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية زادت للضعف من الطلاب، لما بها من إمكانيات، حتى إنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية فى زمن الكورونا، مضيفة أن المعمل يسع لـ60 طالباً بتطبيق التباعد الاجتماعى، لافتة إلى أن هناك عدداً من المعامل المخصصة لطلاب الدراسات العليا والباحثين ومعامل لطلاب البكالوريوس، ومعامل خليطاً بينهما، مضيفة أن معامل الكليات مطابقة لمعامل الجامعات الشريكة باليابان، منوهة بأن المعامل الجديدة تحتوى على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى التعليم البحثى. وأوضحت «نجلاء»: «خصائص وإمكانيات عدد من الأجهزة التى تحتويها المعامل كجهاز قياس درجة الألوان، وأنه يوجد منه 14 بمعمل الكيمياء، وهو يقيس المواد الملونة فى أطياف أو أطوال موجية معينة، ويقيس درجة أى لون موجود فى الضوء المرئى، ويستطيع معرفة نسبة التركيز، وكذلك جهاز قياس الخصائص، وهو يعمل على قياس درجات خصائص المواد السكرية»، مضيفة أن الكليات تحتوى على أكثر من جهاز لكل نوع، بحيث يعطى للطالب الفرصة فى التعامل منفرداً ولأوقات طويلة، مؤكدة أن نظام التعامل فى العملية التعليمية مع الطالب يتماشى مع النظم اليابانية، بإتاحة الجانب العملى والتدريبى أكثر من التحريرى، مضيفة أنه بمجرد دخول الطالب للمعامل يبدأ فى العمل التطبيقى لما قام بدراسته، بمساعدة عضو هيئة التدريس المشرف على العمل، وبعد التدريب يعد التقرير الشامل لما أنجزه من نتائج، ويتم بعدها مناقشته وإبداء الملاحظات، فالعملية قائمة على التفكير وليس الحفظ. وقال حماد أشرف، مهندس بمعمل علوم المواد «النانو»، إن المعمل يحضر المواد المختلفة المستخدمة فى الأبحاث والتطبيقات، مشيراً إلى أن المعامل تحتوى على أفضل الأجهزة الحديثة، كطابعة الثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية النانو تكنولوجى، وكذلك جهاز قياس خصائص انسابية السوائل عند درجة حراراة معينة، مضيفاً أن «المعمل مخصص لجميع منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس أو طلاب»، لافتاً إلى أن الباحث يستخدم أكثر من جهاز فى بحثه العلمى، مشيراً إلى أن متوسط المستخدمين للمعمل يومياً يتراوح ما بين 30 و50 طالباً يومياً.

وبجولة داخل معامل قسم التكنولوجيا، قال معتز عبدالكريم، المشرف على معمل الميكروسكوبات الإلكترونية، إنه يحتوى على أجهزة البحث العلمى المتقدم، فهو يخدم الطلاب والباحثين من الماجستير والدكتوراه والتعامل مع الشركات الكبرى، ومهمته هى تحليل المواد والخواص الخارجية وأسطحها بالميكروسكوبات المتقدمة لمعرفة خواص المواد، وهو مهم لصانعى الأدوية، ومتابعة الجودة، مضيفاً أن المعمل يحتوى على أجهزة حديثة تعمل بالأشعة السينية والليزر «جهاز الأشعة السينية التحليلية»، وهو يستخدم مع الأدوية، وفى صناعة دواء السوفالدى، ومتاح لجميع الطلاب بالجامعة والباحثين من الخارج، كما أن الكلية تتميز بوجود ميكروسكوبات عالية الدقة تصل لـ200X، ومنقسمة لجزءين، الأول الضوئى والثانى الذى يعمل بالإلكترونى، وتعطى نتائج بمستوى النانو. وأشاد عدد من الطلاب بافتتاح الرئيس السيسى للجامعة، مؤكدين أنها فرصة عظيمة لاستكمال مسيرة الجامعة التعليمية، وقالت رانيا سامح، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الهندسة قسم الميكانيكا، إن «الدراسة بالجامعة اليابانية مختلفة عن باقى الجامعات، والحرم الجديد سيعطى فرصة عظيمة لجميع الطلاب لأخذ التدريبات اللازمة المؤهلة لسوق العمل مباشرة». وعن اختيارها للجامعة اليابانية، أوضحت «رانيا» أن «نظام التعليم مختلف ومناظر للتعليم اليابانى»، مؤكدة أن البحث العلمى يسير بصورة جيدة ومتميزة واهتمام الرئيس بالمنظومة التعليمية دفعة قوية للعلماء والباحثين على خدمة وطنهم وعدم الهجرة للخارج. وقال إياد محمد، الطالب بالفرقة الرابعة قسم مصادر الطاقة، إن «سبب التحاقه هو البحث عن نظم تعليم تربط بين الواقع النظرى فى التعليم والتطبيق الفعلى والربط بسوق العمل»، موضحاً أن الجامعة تربط بين الجانبين، فضلاً عن أنها توفر فرص تدريب متميزة بالشركات الكبرى والمصانع، موضحاً أن هناك فرقاً بين نظم التعليم بالجامعة والجامعات الأخرى، مشيراً إلى أن هناك فرصة فى التعامل مع الجانب الأكاديمى سواء كان بالجامعة أو محل الإقامة بالمدن الجامعية. وقالت الطالبة نوران إمام، الطالبة بالفرقة الثانية كلية الهندسة، إن «سبب اختيارى للجامعة يرجع إلى البحث عن نظام تعليمى يتماشى مع دراستى الأكاديمية قبل الجامعية فى الخارج»، مضيفة أن بها العديد من الإمكانيات المتميزة، فضلاً عن توفير مصادر التعلم المختلفة والمتميزة، والتشجيع على استكمال الماجستير، مؤكدةًَ أن البحث العلمى فى مصر يسير بصورة متقدمة، مشيدة بافتتاح الرئيس للجامعة وإيمانه بفكرة البحث العلمى ودعمه سيسهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية.