مجتمع عمراني جديد.. بدء أعمال المجسات الأرضية لإقامة 7 آلاف وحدة سكنية

أكد حازم عمر نائب محافظ قنا، أن الشركة المنفذة لمشروع المجتمع العمراني الجديد بدأت أعمال المجسات الأرضية للتعرف على خواص التربة؛ تمهيدًا لبدء أعمال الحفر والأساسات خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال جولته بالموقع الذي تم تخصيصه على مساحة 67 فدانًا خلف مركز الأورام لإقامة المشروع، رافقه المهندس محمد مصطفى مستشار المحافظ للتخطيط العمراني.

ووجه نائب المحافظ، بسرعة إزالة عدد من الغرف والأسوار الواقعة على المساحة المخصصة، وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للشركة المنفذة للبدء في أعمال البنية التحتية والإنشائية، لافتا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستتولى الإشراف على تنفيذ أعمال المشروع.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، نحو تحسين جودة الحياة، والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إقامة مشروعات عمرانية جديدة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، على غرار حي الأسمرات لنقل المواطنين المقيمين بالمناطق العشوائية للسكن بها، ثم البدء في تطوير تلك المناطق.

وعقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأسبوع الماضي، اجتماعًا موسعًا مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع للتنسيق فيما بينها خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية.

وأوضح خلال الاجتماع، أن المجتمع العمراني الجديد سيضم 7128 وحدة سكنية بتكلفة مالية تصل إلى 2 مليار جنيه، ويستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة.