نائب محافظ قنا: 18 مرشحا يتنافسون على 9 مقاعد في الجولة الثانية

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظة قنا، إن هناك إقبال ملحوظ على جميع اللجان الانتخابية، وهذا ما شاهدناه في اليوم الثاني من جولة الإعادة، ومن خلال الجولات التي قمنا على عدد من مقار اللجان الانتخابية على مدار اليوم.

وأضاف "عمر"، في مقابلة مع برنامج "الآن"، على قناة "Extra News"، أن المحافظة تشمل 4 دوائر انتخابية رئيسية تضم 18 مرشح، يتنافسون على 9 مقاعد بمجلس الشعب، مؤكدا أن جميع اللجان الانتخابية معقمة ومطهرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الناخبين.

وتابع نائب محافظ قنا: "لوحظ أيضا خلال جولتنا التفقدية، التزام من القطاع العريض من الناخبين بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الأجتماعي".

وأشار إلى أنه حتى الآن لم نرصد أي معوقات أو مشاكل تواجه العملية الانتخابية، في اليوم الأول والثاني، بجميع لجان المحافظة.

وأوضح أن نسبة الأقبال الكبيرة التي تشهدها المحافظة، يرجع إلى مدى إدراك الأهالي قنا، لأهمية انتخابات مجلس النواب، ودورها التشريعي والرقابي الذي تقدمه، بالإضافة إلى المنافسة الكبيرة بين عدد من المرشحين، ومن الملاحظ إقبال المرأة والشباب، على المشاركة بالعملية الانتخابية وذلك يرجع لوعيهم الكبير واهتمامهم وثقتهم بهذا الاستحقاق الانتخابي.

وتابع: أن غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الانتخابات تم انعقادها على مدار أمس واليوم بديوان المحافظة ومارست عملها بتعقيم وتطهير الجان وحتى الان لم نتلقى اية مخالفات من شانها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.

وتضم محافظة قنا 4 دوائر انتخابية، الدائرة الاولى تضم مركز وقسم قنا، ومقرها قنا، ويتنافس عليها 4 مرشحين على مقعدين، والدائرة الثانية تضم (قوس ونقادة وافط) ويتنافس عليها 4 مرشحين ايضا على مقعدين، والدائرة الثالثة التي تضم (نجع حمادي والوقف ودشنا)، ويتنافس عليها 6 مرشحين على 3 مقاعد، والدائرة الأخيرة التي تضم (ابو طشط وفرشوط) يتنافس عليها 4 مرشحين على مقعدين.

وقال المستشار عصام صقر رئيس محكمة قنا الابتدائية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالمحافظة، إن المشهد الانتخابي في محافظة قنا يسير بسهولة وسط متابعة جيدة من اللجنة مع اللجان الفرعية ويتابعون سير العملية الانتخابية منذ التاسعة صباحا ولم تتلقى أي بلاغ بوجود خروقات الانتخابية ويتواجد الجمهور للتصويت في هذه الجولة من الانتخابات.

وأضاف "صقر"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أمددت اللجان الانتخابية ومراكز الاقتراع بكافة الوسائل لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتوفير كمامات ومواد تعقيم وبوابات تعقيم وتطبيق التباعد الاجتماعي من خلال منسقين للطوابير من أجل سلامة الناخبين والقضاة والمرشحين.