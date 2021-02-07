استقرار أسعار الذهب في نهاية التعاملات بسبب الإجازة الأسبوعية

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 7 فبراير، بسبب الإجازة الأسبوعية بالبورصة العالمية، حيث ثبت المعدن الأصفر، عند الأسعار ذاتها، التي وردت صباح اليوم، حيث سجّل عيار 24 المعروف بالذهب البندقي في محلات الصاغة 910 جنيهات، وهي الأسعار ذاتها التي انتهت بها البورصة العالمية مساء أمس.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرارا خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس السبت، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في نهاية اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 907 و910 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 794 و796 جنيهًا، بينما سعر جرام الذهب عيار 18 بين 681 و682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و368 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 907429 إلى 909714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28790 و28861 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأحد

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الأحد الموافق 7 فبراير، 915.89 جنيه، و58.40 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 801.42 جنيه، و 51.10 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 686.93 جنيه و43.80 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب، سجلت في نهاية التعاملات الجمعة الموافق 6 فبراير، ارتفاعًا في كل أعيرة المعدن الأصفر، بمقدار 9 جنيهات، لتستقر الأسعار بعد ذلك على مدار يومي السبت والأحد، حيث شهدت أسعار الذهب على مدار 2020 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.