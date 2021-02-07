أسعار الذهب اليوم الأحد 7-2-2021 في مصر: استقرار لليوم الثاني

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات، اليوم الأحد 7 فبراير، استقرارًا في البورصات العالمية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعد أن سجّل المعدن الأصفر انخفاضًا ملحوظًا في تعاملات الخميس الماضي.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 907 و910 جنيهات.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 794 و796 جنيهًا.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 681 و682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب، بين 6352 و6368 جنيهًا.

البلد العربي الأكثر شراءً للذهب في 2020

وفي تقرير نقلًا عن قناة «روسيا اليوم»، رصد مجلس الذهب العالمي، كميات الذهب التي اشترتها بعض الدول العربية في 2020، والتغييرات التي حصلت في احتياطيات الذهب الرسمية العالمية بالسنوات الماضية.

ووفقًا لبيانات المجلس فقد بلغت احتياطيات الإمارات في شهر يناير الماضي 46.4 طن، إذ أن الدولة اشترت 23.9 طن من المعدن النفيس خلال العام الماضي، وبذلك تكون الإمارات قد تصدرت الدول العربية بشراء الذهب في 2020، وهو عام شهد إقبالًا كبيرًا على المعدن الأصفر بصفته ملاذا آمنا في أوقات الأزمات.

فيما احتلت الإمارات المرتبة الـ50 عالميًا باحتياطيات الذهب، التي تشكل 2.7% من إجمالي احتياطياتها الدولية.

وتأتي قطر في المرحلة الثانية، حيث أظهر تقرير مجلس الذهب أن الدوحة اشترت 14.5 طن من الذهب بالعام الماضي، ووصل احتياطي الذهب لديها الشهر الماضي إلى 56.7 طن، كما شكلت احتياطيات الذهب لدى قطر 7.9% من إجمالي الاحتياطيات، التي تضم نقدًا أجنبيًا وشهادات إيداع وأوراق مالية.

وكشف مجلس الذهب، أن مصر هى الأخرى كانت حاضره ضمن الدول الأكثر شراءًا للذهب، وأنها اشترت ذهبا بواقع 0.7 طن، وتونس بواقع 0.1 طن.

وعن الاحتياطي من الذهب، تصدر المملكة العربية السعودية ترتيب الدول العربية، من حيث احتياطيات الذهب، حيث تمتلك 323.1 طن، ويشكل احتياطي الذهب 3.9% من إجمالي احتياطيات المملكة، فيما تحتل المرتبة الـ18 عالميًا باحتياطي المعدن الأصفر، حيث تتقدم على دول مثل أستراليا وبلجيكا.