مساعد وزير التنمية المحلية: قمنا بفض قرابة 2000 سوق بسبب كورونا

قال الدكتور خالدقاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات التى أقرتها الدولة حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشار مساعد الوزير لـ«الوطن»، أنه خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين، تم فض وإغلاق 1921 سوقا بمختلف المحافظات لمخالفة الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن إقامة الأسواق الأسبوعية ممنوع لمنع التجمعات واختلاط التجار من كل مكان، ووقف الزحام فى تلك المنشآت للحد من انتشار الفيروس، وأيضا التأكيد على اتباع عملية التعقيم، والتشديد على النظافة والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، مضيفا أن أى منشآة تخالف تلك الإجراءات يتم اتخاذ إجراء قانونى بشأنها من غلق وخلافه، فضلا عن وجود تنسيق وتعاون مستمر بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والشرطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواجهة أى تراخ بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

مساعد وزير التنمية المحلية: منع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وغلق دور المناسبات

وأشار إلى استمرار المحافظات فى تطبيق التعليمات التى أقرتها الدولة من التعامل الفورى والحاسم مع أى محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وغلق دور المناسبات واستمرار حظر الشيش بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أى مخالفة للتحرك الفورى حيالها والتصدى لها.

وأوضح أنه يتم متابعة المحافظات حيث تقوم لجان المتابعة برصد نسبة تشغيل 50% فى المطاعم والكافيهات وعدم تجاوزها للحفاظ على التباعد وعدم الزحام وتطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، فضلا عن المتابعة اليومية لمواعيد فتح وغلق المنشآت وفق القرار الوزارى الصادر أول ديسمبر الماضى، لضبط المنشآت والعمل على راحة السكان ومنع الزحام وترشيد استهلاك الطاقة، وإتاحة الفرصة للعاملين فى النظافة القيام بدورهم فى تجميل وتنظيف الشوارع والميادين، واستعادة الوجه الحضارى للمدن والأحياء.