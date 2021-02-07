كلمة السر «الشباب».. إعادة انتخابات «محامين البحر الأحمر»

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، تأجيل الانتخابات إلى الأحد المقبل 14 فبراير الجاري، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للانتخابات التي أقيمت اليوم، للامتناع الجماعي عن التصويت بسبب وجود خطأ في كشف المرشحين.

وامتنع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالبحر الأحمر، بشكل جماعي ورفض التصويت في الانتخابات التي عقدت اليوم، وذلك لسقوط اسم أحد المرشحين الشباب من كشوف الانتخابات، والمطالبة بإدراج اسم المرشح وتحديد موعد جديد لعقدها.

كانت فتحت اللجان الانتخابية الأربعة لنقابة المحامين في مواعيدها المقررة الساعة التاسعة صباحا، بمقر اللجان الانتخابية بالمحافظة، وامتنع المحامون عن التصويت لوجود خطأ بكشوف انتخابات مرشحين الشباب.

وكشف أحمد غلاب عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالبحر الأحمر لانتخابات النقابة بالبحر الأحمر، بأنه عقب فتح اللجان الانتخابية، فوجئ المرشحون بعدم وجود اسم المحامي مصطفى عادل ضمن مرشحين كشوف الشباب فتم أرجاء التصويت لحين أن تبت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الخطأ الوارد بكشوف الانتخابات.

ولفت غلاب إلى أن الجمعية العمومية قررت الامتناع عن التصويت الجماعي حتى يتم إدراج المرشح لكشوف الانتخابات مرة أخرى، وذلك تضامنا مع الزملاء المحامين.

فيما لم تعقب اللجنة المشرفة على الانتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر، على الخطأ الوارد بكشوف الانتخابات.

وتضم البحر الأحمر 4 لجان انتخابية بواقع لجنتين في الغردقة ولجنة انتخابية في كلا من القصير ورأس غارب، ويخوض انتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر، 3 مرشحين على مقعد النقيب، و19 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد للأعضاء، و3 مرشحين شباب على مقعد واحد فقط.

وتضم المرحلة الأولى بالانتخابات التي بدأت اليوم، ولمدة يوم واحد واللإعادة يوم 14 فبراير الجاري، هي نقابات «شمال الجيزة، جنوب الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، الوادي الجديد ، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء».