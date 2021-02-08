تطورات كورونا عودة الإغلاق بالكويت وعمان وسلالة بريطانيا تنتشر بأمريكا

عادت عدد من الدول العربية لفرض الإغلاق من جديد لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع بدء التطعيمات ضد الفيروس.

وأعلنت الكويت منع دخول غير مواطنيها للبلاد، بدءا من السبت الماضي، لمواجهة تفشى الفيروس، وأكدت الإدارة العامة الطيران المدني في الكويت مساء الأحد، منع المسافرين الأجانب من دخول البلاد، منوهة إلى استثناء البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين، والكوادر الطبية الحكومية، والكوادر الطبية الأهلية المعتمدة من وزارة الصحة، وأقارب هذه الفئات من الدرجة الأولى، ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 170 ألفا و998 حالة.

وقررت سلطنة عمان، إغلاق منافذها البرية حتى إشعارٍ آخر، بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وسمحت السلطات في عمان للمواطنيين خارج البلاد والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرية، بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحي لمدة 7 أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة.

وبدأت وزارة الصحة العمانية أمس، التطعيمات للمرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد كورونا باستخدام لقاح «أسترازينيكا» وتستهدف الحملة في هذه الفترة فئة كبار السن ممن يبلغون 65 عامًا فما فوق في جميع محافظات السلطنة.

فيما أهابت وزارة الصحة السعودية بالمواطنين بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى بعد تسجيل أكثر من 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد لليوم الخامس على التوالى.

وأعلنت الصحة السعودية أمس الأحد، تسجيل 317 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وبشأن تحور كورونا توقعت دراسة حديثة أن سلالة كورونا البريطانية تنتشر بسرعة في أمريكا وتتضاعف كل عشرة أيام.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن معهد سكريبس الأمريكي البحثي بولاية كاليفورنيا، إلى أن فريق الباحثين المشاركين في الدراسة يتوقعون أنه في غضون شهر قد تصبح هذه السلالة الفيروسية منتشرة فى أمريكا وقد تتسبب في طفرة انتشار لحالات جديدة وزيادة الخطر من حدوث حالات وفاة.

وقال الباحث كريستيان أندرسن، المشارك في إعداد الدراسة وخبير الفيروسات بمعهد سكريبس، «علينا الاستعداد لانتشار هذه السلالة في معظم الأماكن في أمريكا بحلول الشهر المقبل، وأن يكون معدل العدوى أعلى بما بين 30 و40% من سائر السلالات».