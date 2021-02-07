غلق 5 آلاف منشأة لمخالفة إجراءات مواجهة كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن حملات أجهزة المحافظات، بالتنسيق مع الشرطة، تمكنت خلال آخر شهرين من غلق 5146 منشأة مخالفة، منها مراكز للدروس الخصوصية وصالات رياضية وأفراح وعزاء، ضمن الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من فيروس كورونا.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، أن لجان المتابعة والحملات مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها غلق مراكز الدروس الخصوصية امتثالًا لقرارات وزارة التعليم ومنع التجمعات.

وأشار إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواجهة أي تراخ بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء مُنحوا الضبطية القضائية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2701 الصادر فى 28 ديسمبر 2020 بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا فى إطار القانون.

وأكد «قاسم»، استمرار التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة لإقامة المناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات، والغلق الكامل لدور المناسبات واستمرار حظر الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار الى متابعة المحافظات لقرار الالتزام بنسبة تشغيل 50% فى المطاعم والكافيهات للحفاظ على التباعد، وعدم الزحام، وتطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تضررهم.

واوضح أنه يتم يوميا متابعة مواعيد فتح وغلق المنشآت وفق القرار الوزارى الصادر اول ديسمبر الماضي لضبط الشارع، وترشيد استهلاك الطاقة، وإتاحة الفرصة لشركات النظافة القيام بدورها فى تجميل وتنظيف الشوارع والمياديين واستعادة الوجه الحضارى للمدن والأحياء.