عالم أزهري: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا

قال الشيخ أحمد ترك، العالم بالأزهر الشريف، إنه يجب بعد موت الشخص وسداد الديون التي عليه للأشخاص، ثم الديون لله، وبعدها يجب توزيع الميراث، موضحا أن تأخير توزيع الميراث ليس من شرع الله.

تأخير توزيع التركة يجب أن يكون باتفاق الورثة

وأضاف «ترك» خلال استضافته في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن تأخير توزيع التركة يجب أن يكون باتفاق الورثة، موضحا أن بعض العائلات تؤخر الميراث لمدة 30 سنة، وهذا يرجع إلى استفادة طرف على حساب آخر.

أحيانا المرأة تمتنع عن الذهاب للمحاكم خوفا من مشاكل أكبر

وتابع العالم بالأزهر الشريف: «المرأة أحيانا تحتاج الميراث لذا تصبر على تأخير تسلمها للميراث خوفا من الدخول إلى المحاكم وإدخال أخوتها في الأمر مشيرا إلى أن قوة العائلة في الماضي كانت تحل مشاكل كثيرة قبل وصولها إلى الدولة لذا يجب إعادة فكرة وجود كبير خاصة في المدن لأن القرى والنجوع تحتكم دائما إلى فكرة وجود كبير يجب أن يتم الرجوع إليه عند وقوع أزمة».

سبب نزول سورة النساء

وواصل ترك: «آيات الميراث في القرآن نزل بسبب أن إمرأة في عهد النبي فقدت زوجها ثم استولى شقيقه على مالها وسمى القرآن سورة كاملة باسم النساء بعد حدوث هذه الواقعة وأحضر النبي شقيق زوجها المتوفي من أجل توزيع المال وفقا للشريعة الإسلامية»