لخلاف على الميراث.. عامل يصيب شقيقيه بالخرطوش في سوهاج

أُصيب شقيقان برش خرطوش في سوهاج، اليوم، إثر إقدام عامل على عيارًا ناريًا من بندقيته تجاه شقيقيه فأصاب أحدهما برش في الوجه والآخر في البطن والصدر بسبب خلافات أسرية بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج.

الأجهزة الأمنية انتقلت إلي مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، واعترف بأنه ارتكب جريمته بسبب نشوب مشادة كلامية بين شقيقيه لخلافات على الميراث.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «عابدين.ا.ا» 47 عامًا، عامل مصاب برش خرطوش في البطن والصدر ونزيف داخلي، وشقيقه «سيف الدين.ا.ا» 52 عامًا، عامل مصاب برش خرطوش في الوجه ويقيمان بدائرة مركز العسيرات.

انتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال المصابين اتهما شقيقهما المدعو «محي الدين.ا.ا» 43 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليهم، وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته ما أدي لحدوث إصابتهما، بسبب خلاف علي الميراث.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بندقية خرطوش عيار 12 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.