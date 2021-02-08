10 نصائح من صحة دمياط لحماية منزلك من فيروس كورونا
لا تعيد استخدام المناديل المبللة المطهرة على أكثر من سطح
كتب:
سهاد الخضري
07:37 ص | الإثنين 08 فبراير 2021
ارشيفية
أصدر الدكتور أحمد عريف، رئيس لجنة الدعم النفسي والمجتمعي، ومدير الإعلام والثقافة والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط، قائمة تتضمن 10 نصائح لحماية المنزل من فيروس كورونا «كوفيد -19».
1- حاول أن تلمس وجهك بأقل قدر ممكن فهذا سيساعد على تجنب انتقال العدوى.
2- رمي المناديل والكمامات والقفازات المستخدمة في القمامة.
3- عليك بالإبقاء على بعد متر واحد على الأقل من الناس.
4- قم بتطهير الأسطح بشكل منتظم في المنزل.
5- من أجل تنظيف الملابس بشكل صحيح وحماية منزلك من البكتيريا المحتملة، حاول غسل ملابسك عند العودة إلى المنزل من مكان عام، وبدل ملابسك على الفور إلى ملابس نظيفة دائما و عليك بخلع حذائك قبل دخول المنزل.
6- لا تنفض الغسيل المتسخ، والذي يمكن أن ينشر جزيئات الفيروسات في الهواء.
7- عند التعامل مع عبوات الطعام، سواء أكانت وجبات سريعة أو شيء اشتريته من متجر البقالة، حاول التخلص من العبوات غير الضرورية في سلة المهملات.
8- إذا قررت استخدام معقم اليدين، تأكد من احتواء المنتج على 60% كحول على الأقل.
9- لتجنب تلف هاتفك الذكي، قم بشراء غطاء قابل للمسح له.
10- لا تعيد استخدام المناديل المبللة المطهرة على أكثر من سطح.
هذا وشدد «العريف» على أهمية شرب المياه في فصل الشتاء لفوائدها العديدة والتي تتمثل في:-
1- ترطب الأكسجين للتنفس .
2- تساعد الجسم على تحويل الغذاء لطاقة
3- تساعد على حمل المواد الغذائية والأكسجين لخلايا الجسم
4- تشكل 75% من العقل
5- تنظم درجة حرارة الجسم
6- تشكل 83% من الدم الموجود بالجسم
7- تزيل السموم الضارة بجسم الإنسان
8- تشكل 75% من عضلات الجسم
9- تريح مفاصل الجسم
10- تحمى وتساند أعضاء الجسم الحيوية
11- تساعد الجسم على امتصاص المواد الغذائية