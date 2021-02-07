عائلة علي حميدة: يعاني من مياه على الرئة وهاني شاكر لم يتواصل معنا

نفى عادل نافع ابن شقيقة علي حميدة، الأخبار المنتشرة على لسانه على السوشيال ميديا، وقال إن حالته لا يوجد تحسن بها، لكنها مستقرة منذ يومين، مشيرا إلى أن حميدة يعاني من وجود مياه على الرئة، وبالرغم من وجوده في المستشفى منذ 23 يوما، إلا أنه لم يتحسن بل ساء الوضع عن ما كان عليه في المستشفى.

وقال نافع لـ«الوطن»، إنه يطالب النقابة بالتدخل مثلما تطالبه سنويا بدفع الإشتراكات، مضيفا أن هاني شاكر لم يتصل بأحد من أفراد العائلة أو بعلي حميدة شخصيا، لكنه اكتفى بمداخلة وحيدة مع عمرو أديب، ولم ينفذ منها حرف من وعوده، سواء هو أو أحد من أعضاء النقابة، مطالبهم بسرعة التدخل لحماية حياته.