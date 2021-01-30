علي حميدة يرسل خطابا لوزيرة الصحة لمعرفة تشخيص مرضه

قالت مصادر طبية إن الفنان علي حميدة، قد أرسل خطابًا إلى مكتب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، صباح اليوم السبت، بشأن معرفة تطورات حالته الصحية.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أن علي حميدة، سيستقبل رد الوزيرة في مدة أقصاها 24 ساعة تقريباً، إذ يرغب في تشخيص حالته، لا سيما بعدما قضى نحو 19 يومًا داخل مستشفى معهد ناصر، وما زالت الحالة مستقرة حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن هناك حالة تكتم من قبل الأطباء وكذلك طاقم التمريض، بعدم الإعلان عن تفاصيل حالة علي حميدة، ليكون مكتب وزيرة الصحة هو الجهة المنوطة فقط بالكشف عن تفاصيل الحالة.

علي حميدة، واحد من أبرز مطربي موسيقى الجيل المصريين الذين ظهروا في عقد الثمانينيات من القرن العشرين هو الذي أحدثت أغنيته الشهيرة «لولاكي» بقيادة موزع الموسيقى حميد الشاعري وفرقته بالعزف حين صدورها في عام 1988 ثورة كبيرة جدا في عالم الأغنية العربية لموسيقى الجيل وأحيت كيانه (واعتُبر بـ نجاح تاريخي) حيث تمّ بيع أكثر من 6 ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم الشرقي وكذلك الغربي.

واعتُبرت هذه الكمية الهائلة من البيع برقم قياسي لم يسبق له مثيل وأصدر بعد ذلك عدة ألبومات إضافية منها «كوني لي» و«ناديلي» وغيرها ثم توجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائي له بعنوان «لولاكي» نسبة للنجاح المدمر الذي حققته هذه الأغنية، الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم وكذلك له فيلم آخر بعنوان «مولد نجم».

ودخل علي حميدة، المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية، إذ كان يعاني من وجود حصوات على المرارة، وعسر هضم وإمساك.