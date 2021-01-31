علي حميدة عقب تحسن صحته: «عامل أغنية وطنية»

طمأن الفنان علي حميدة جمهوره على حالته الصحية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «ربنا خلق لنا أسطورة اسمها السيسي، مش بس عشان مُبدع في أفكاره والمشروعات الرائعة، ولكنه يُراعي كل حالة في مصر، خاصة الفنانين، ربنا يخليه لنا ويطول عمره يا حبيبي يا سيسي».

وكشف «حميدة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عن تسجيله أغنية لمصر، قائلا: «أنا عامل أغنية وطنية لمصر، وكلماتها، مصر بخير إن شاء الله.. مهما تعبنا واتغربنا مصر وطنا وجوا قلوبنا إن شاء الله».

ووجه «حميدة» سؤالاً لـ «الحسيني» عن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، ليرد عليه «الحسيني» قائلا: «إن شاء الله تبقى صحته زي الفل، ويقوم بألف صحة ويرجع ينور برنامجه سالمًا، وترجع أنت كمان تنور دنيتنا».

ودخل علي حميدة، المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية، إذ كان يعاني من وجود حصوات على المرارة، وعسر هضم وإمساك.

وقالت مصادر طبية إن الفنان علي حميدة، قد أرسل خطابًا إلى مكتب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، صباح أمس السبت، بشأن معرفة تطورات حالته الصحية.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أن علي حميدة، سيستقبل رد الوزيرة في مدة أقصاها 24 ساعة تقريباً، إذ يرغب في تشخيص حالته، لا سيما بعدما قضى نحو 19 يومًا داخل مستشفى معهد ناصر، وما زالت الحالة مستقرة حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن هناك حالة تكتم من قبل الأطباء وكذلك طاقم التمريض، بعدم الإعلان عن تفاصيل حالة علي حميدة، ليكون مكتب وزيرة الصحة هو الجهة المنوطة فقط بالكشف عن تفاصيل الحالة.