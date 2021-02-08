10 فئات مستحقة لمساعدات بنك ناصر.. عينية ونقدية

يقدم بنك ناصر الاجتماعي المساعدات والإعانات النقدية للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع، سواء كانت مساعدات عينية ونقدية، تصرف دفعة واحدة أو على دفعات، وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ولتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

ووفقا للدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لتحقيق الخير للمواطنين، يقوم البنك بتقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع سواء كانت مساعدات عينية ونقدية (تصرف دفعة واحدة أو على دفعات).

وترصد «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة، للمساعدات والإعانات النقدية، الفئات المستحقة للمساعدات والإعانات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي، ضوابط وإجراءات الحصول عليها، المستندات الدالة على الحالة للحصول على المساعدات والإعانات، وفقا لما أعلنه بنك ناصر الاجتماعي.

إجراءات الحصول على المساعدات والإعانات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

يتقدم العميل إلى الفرع التابع لمحل سكنه وذلك لتقديم المستندات الأساسية ومنها:

ـ نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

ـ صور بطاقة الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

ـ أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي.

ـ أصل تقرير طبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومي موضح به الحالة المرضية .

ـ شهادات ميلاد الأبناء.

ـ بيان بمفردات المرتب، أو خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قطاع عام وخاص.

الفئات المستحقة للمساعدات والإعانات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أسرة المريض.

ـ الأسرة التي تعولها امرأة «الأرملة، المطلقة، أسرة المسجون، مهجورة العائل»

ـ الأيتام.

ـ أسرة المعاق.

ـ الأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

ـ الأسرة التي لديها طالب جامعي، وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية.

ـ الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

ـ الحاصل على شهادة محو الامية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

ـ الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة (الأطفال المبتسرين).

ـ الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه الشرب نقية بمنزلها.

ضوابط الحصول على المساعدات والإعانات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

أوضح البنك أنه لابد أن تكون الأسرة في حالة عوز وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي والمستندات المؤيدة للحالة مثل:

ـ أحد أفراد الأسرة مريض بأمراض مزمنة أو مستعصية أو يحتاج إلى شراء أدوية باهظة التكاليف .

ـ الأسرة التي تعولها امرأة.

ـ الأرملة الذي توفى زوجها، وتعول أولادها أو نفسها.

ـ المطلقة الذي طلقها زوجها، ولم تتزوج، وتعول أولادها أو نفسها.

ـ أسرة المسجون التي سجن عائلها مدة لا تقل عن ستة شهور.

ـ مهجورة العائل الزوجة التي هجرها زوجها ولا تعلم محل إقامته، وتعول أولادها أو نفسها.

ـ الأيتام: الذي توفي والدهم، وتزوجت الأم.

ـ الأسرة التي أحد أفرادها معاق سواء حركيا، ذهنيا، بصرية، أو سمعية.

ـ أن يكون أحد أفراد الأسرة يحتاج إلى إجراء عملية جراحية كبرى أو جلسات.

ـ سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لأبناء الأسر غير القادرين مادياً والناجحين بانتظام بالمعاهد والجامعات الحكومية، وألا يزيد سن الخريج عن 26 سنة، والذين لا يستطيعون الحصول على شهادة التخرج إلا بعد سداد هذه المصروفات.

ـ الأسر التي تمر بظروف طارئة، وخارجة عن إرادتها نتيجة لتعرض أحد أفرادها إلى كوارث، أو نكبات مثل (الحرائق، الزلازل، الحوادث، مما يسبب خسائر في الممتلكات.

ـ أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية أو مؤهل فوق متوسط، وبناء على الكشوفات المجمعة الواردة من هيئة محو الأمية.

ـ أن يكون لدى الأسرة طفل حديث الولادة، وحالته الصحية في حاجة ملحة لوضعه في الحضانة (الأطفال المبتسرين).

ـ أن تكون الأسرة الفقيرة التي ترغب في توصيل المياه تقيم في منطقة بها شبكة مياه عمومية، وتحتاج إلى توصيلها فقط إلى المنزل، وصلة منزلية.

مستندات دالة على الحالة للحصول على المساعدات والاعانات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ في حالة الأيتام، تقدم شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب، وزواج الأم .

ـ في حالة المطلقة، تقدم قسيمة الطلاق .

ـ في حالة الأرملة، تقدم شهادة وفاة الزوج .

ـ في حالة أسرة مهجورة العائل، يقدم نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الاسرة مدة لا تقل عن ست شهور.

ـ في حالة أسرة المسجون، خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة .

ـ في حالة المريض أو العاجز، يقدم أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز، أو أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع، الكبد، الكلى، أو النخاع، ومرفق به تقرير اللجنة الثلاثية بالتأمين الصحي أو تقرير المجالس الطبية المتخصصة، واذا كان المريض أعزب يقيم بمفرده يتم إرفاق شهادة وفاة الابوين .

ـ في حالة الطالب الجامعي، يقدم بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة .

ـ في حالة محو الأمية، تقدم شهادة محو الأمية، شهادة التخرج من الجامعة أو المعهد وبناء على الكشوفات المجمعة من الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.

ـ في حالة الأطفال المبتسرين، تقدم شهادة ميلاد الطفل، تقرير طبي من المستشفى بحالته الصحية ومدة أقامه الطفل بالحضانة.

ـ في حالة الأسر التي ترغب في توصيل مياه الشرب، يقدم عقد الإيجار قانون قديم أو الملكية للوحدة السكنية، ومقايسة من شركة المياه.

ـ في حالة الحوادث والنكبات، يرفق محضر الشرطة، تقرير المعاينة من النيابة.