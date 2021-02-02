مستشار وزارة التضامن: «نؤمن أن التنمية يجب أن توثق سينمائيا»

قال مهند دياب، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتوثيق المرئي، إن فكرة التوثيق كانت فكرتها تتمثل في أن التنمية يجب أن توثق سينمائيا، وأن نستخدم أداة مثل السينما التسجيلية في توثيق مختلف البرامج التنموية، مضيفا: «كانت فكرة لوزيرة التضامن الاجتماعي السابقة الدكتورة غادة والي، أن يكون هناك مكون هام بالوزارة اسمه التوثيق المرئي، ويعين له مستشار متخصص وفني في هذا الأمر».

وأشار مستشار الوزارة، إلى أنه «جددت الثقة بالفكرة الوزيرة الحالية نيفين القباج؛ لإيمانها بضرورة توصيل قضايا التضامن الاجتماعي، ورفع وعي المواطن من خلال الفن والسينما التسجيلية، وعلى مدار الـ4 سنوات الماضية، تم إنتاج أكثر من 50 فيلما وشاركوا في العديد من المهرجانات».

أغلب قضايا التضامن الاجتماعي خيط درامي رائع

وأكد «دياب» أن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بالعديد من الملفات، سواء كانت خاصة بالمرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أطفال الشوارع، أو العديد من القضايا التي تهتم بها وزارة التضامن الاجتماعي، موضحا أن أغلب قضايا التضامن الاجتماعي خيط درامي رائع، خصوصا وأنه يتم استلهام العديد من القضايا التي تُمكن من عمل سيناريو محكم بشكل قوي جدا، تبنى الأفلام عليه.

وأوضح مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أن أغلب الأفلام التي تنتجها الوزارة يتحدث الأبطال أنفسهم عن القضايا، لافتا إلى أنه «لو جبنا المسؤولين يتكلموا عن قضية أو برنامج مثل برنامج تكافل وكرامة أو حاجات ليها علاقة بأطفال الشوارع مش هيوصل الرسالة أكتر ما الفئة المستهدفة نفسها هي اللي تتكلم عن الموضوع وتبقى بطلة الفيلم، وده اللي بنشوفه في العديد من الأفلام، زي فيلم مستورة اللي شارك في ركن الفيلم القصير بمهرجان كان، وست الحبايب اللي شارك في العديد من المهرجانات خارج مصر وداخلها».