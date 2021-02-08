أصيبت أسرته كاملة بكورونا.. «برلماني»: أصبحت أخدم دائرتي وأهل بيتي

أسرة مكونة من 5 افراد، على رأسها رب الأسرة رجل البرلمان، الذي كما يهتم بنظاقة دائرته وصحة سكانها، يحرص أيضًا على صحة أهل بيته ونظافة منزله، والتعقيم الدائم حفاظا عليهم من شرور عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ملتزمين بالمنزل وارتداء الكمامات بشكل دائم، ولكن يبدو أن الوباء الفتاك كان أقوى من إجراءاتهم الاحترازية، وأصاب أفراد الأسرة كاملة.

الزوجة والأبناء الثلاثة لسامي نصرالله عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أصيبوا بكورونا، وفقًا لما أعلنه أمس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسط حالة من الحزن عمت وظهرت في تعليقات الأصدقاء.

نائب بلبيس: التحاليل أثبتت إصابة الأسرة بالكامل

يحكي «نصر الله» لـ«الوطن»، كواليس إصابة الأسرة بالكامل بـ«كوفيد19»، حيث اكتشف في البداية إصابة الزوجة، وبالفحص والتحاليل علم بأمر انتقال العدوى لنجليه إسلام وأحمد، موضحًا أنه سليم تماما ولم يطله الفيروس.

لم يكتفِ الفيروس بإصابة الأم والولدين، بل نال من آخر أفراد الأسرة، «ابني محمود كان آخر المصابين بالفيروس، والحمدلله أحنا بنتعامل مع الموضوع بهدوء دون خوف وأدعو الله أن يرفع عنهم البلاء والوباء».

ويوضح النائب البرلماني، أن الزوجة والأولاد يعيشون سويًا، فيما يقيم هو بالخارج ويسعى دائما لخدمتهم وجلب الدواء ومستلزمات المعيشة من الخارج، «متعود دايما على خدمة الناس في دايرتي ودلوقتي كمان بقى أهل بيتي، ربنا يبعد المرض عن كل بيت ويشفي كل مريض».

تعليقات بالشفاء لأسرة النائب: نسألكم الدعاء

تعليقات عديدة انهالت على المنشور الذي أعلن فيه نصرالله إصابة أسرته، محملة بدعوات الشفاء، حيث كتب أحد الأهالي: «شفاكم الله وعافاكم من كل سوء ومكروه وجعله في ميزان حسناتكم إلى يوم ان تلقون ربكم طهورا إن شاء الله».

وقال آخر: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أسرة النائب الأستاذ سامي نصر الله زوجته وأولاده شفاءً لا يغادر سقمًا وأن يلبسهم حلة العافية»، وأضاف أحدهم: «اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما»