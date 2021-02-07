برلماني يعلن إصابة أسرته بالكامل بفيروس كورونا

أعلن سامي نصرالله عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إصابة زوجته وأبنائهم الثلاثة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقال نصرالله، خلال منشور له عبر حساب الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم: «الحمدلله ربنا هو الشافي المعافي يارب أشفى زوجتي وابنائي أسلام وأحمد واليوم محمود».

وأضاف: «لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أرفع عنهم البلاء والوباء يارب العالمين».

وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للشفاء لزوجة النائب وأبنائهم.

وكتب أحد الأهالي: «نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل لعائلة المهندس سامي نصر الله.. شفاكم الله وعافاكم من كل سوء ومكروه وجعله في ميزان حسناتكم إلى يوم ان تلقون ربكم طهورا إن شاء الله».

وتابع آخر: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي أسرة النائب الاستاذ سامي نصر الله زوجته وأولاده شفاءا لا يغادر سقما وان يلبسهم حله العافيه».

وعلق أحد الأشخاص قائلا: «اللهم انزل شفائك لمن مسه الضر وأجبر من انهكه الوجع و أهلكه التعب اللهم اشف كل مريض علي فراشه يتألم ولا يعلم بضعفه الا انت يارب. اللهم اسكب في جسده نهرا من الراحة يسري في اوردته ربي أرح ثم هون ثم اشف كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحمين»، مضيفًا آخر: «اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما».