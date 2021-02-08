كيف تفعل ميزة التحقق في تطبيق تليجرام.. من خطوتين

على الرغم من تراجع القائمين على تطبيق «واتساب» عن السياسات الجديدة والمتعلقة بالخصوصية، إلا أن المستخدمين بدأوا في البحث عن بدائل للمحادثة، وكان منها تطبيق «تليجرام»، الذي وصل عدد مرات تحميله خلال الـ 5 أيام الماضية فقط حوالي 5.6 مليون مرة، وفقًا لموقع «بيزنس انسايدر».

ويفتخر القائمون على موقع «تليجرام» بأنه من أكثر التطبيقات آمانًا، حيث يمكن تشفير الرسائل المتبادلة من خلال خاصية «التحقق بخطوتين» لبدء المحادثات واستخدام التطبيق.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور في مجال التكنولوجيا، كيفية تفعيل خاصية التحقق في خطوتين من تطبيق تليجيرام، وهل يمكن للتطبيق حماية حسابك؟

هل يمكن لتطبيق تليجرام حماية حسابي؟

يمكن لتطبيق «تيلجرام» مساعدتك عند إرسال البيانات من خلال توفير عملية تواصل آمنة، هذا يعني أن كل أنواع البيانات (بما فيها الوسائط والملفات) التي تقوم بإرسالها واستقبالها عبر التطبيق، لا يمكن اختراقها من موفر خدمة الإنترنت لديك أو مدير الشبكة أو أي طرف ثالث.

إن كانت لديك أسباب تدعو للقلق حول الخصوصية والأمان، فيمكن استخدام المحادثات السرية من خلال تطبيقاتنا الرسمية أو الموثوقة ويفضل استخدام عداد التدمير الذاتي.

كما يجب في تلك الحالة تفعيل خيار التحقق بخطوتين واستخدام كلمة مرور قوية لقفل التطبيق، يمكنك إيجاد كلا الخيارين في إعدادات تيليجرام — الخصوصية والأمان.

خطوات التحقق في خطوتين

يعتبر تسجيل الدخول بواسطة رسائل الـ SMS أمرًا أساسيًا في تطبيقات الدردشة، لكن في حال كنت تبحث عن أمان أكثر أو أنك تملك أسبابًا تجعلك ترغب في الشعور بالمزيد من الأمان، فيمكنك حماية محادثاتك بواسطة كلمة مرور إضافية، من خلال خاصية التحقق في خطوتين..

يمكنك القيام بذلك من خلال الآتي ..

الدخول إلى الإعدادات.

اختيار الخصوصية والأمان.

وأخيرًا اختيار التحقق بخطوتين.

بعد تفعيل هذه الخاصية ستحتاج رمز التفعيل الذي يرسل في رسالة الـ SMS القصيرة وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

يمكنك أيضًا تخصيص بريد إلكتروني احتياطي لمساعدتك في إعادة الوصول إلى حسابك في حال نسيانك لكلمة المرور.