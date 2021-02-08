إصابات كورونا تقترب من 107 ملايين.. وسلالة البرازيل تظهر في «تورونتو»

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وسلالاته الجديدة انتشارها، منذ ظهور الفيروس في ديسمبر 2019 في وسط الصين، وبلغ إجمالي الإصابات 106676220، بينما وصلت حصيلة الوفيات 2326773، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 78374302.

وسجلت مدينة «تورونتو» الكندية، أمس الأحد، أولى حالات السلالة البرازيلية لفيروس كورونا المستجد«كوفيد»، في مقاطعة «أونتاريو».

وقالت «هيئة تورونتو للصحة العامة»، في بيان، إن أحد السكان الذين عادوا مؤخرًا من البرازيل ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة، ويعتقد أنها الحالة الأولى للسلالة البرازيلية في كندا.

وسجلت المدينة الكندية، أولى حالات السلالة الجنوب أفريقية لكورونا لدى مقيم ليس لديه سجل سفر وليس لديه اتصال معروف بأي شخص مسافر.

وكانت المقاطعة الرئيسية في «أونتاريو» سجلت 174 حالة لسلالة المملكة المتحدة حتى أمس الأحد.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، تم اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، كما تم في أكتوبر الماضي، التعرف على طفرة أخرى، السلالة «501.في2»، لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وكانت السلطات البرازيلية، اعلنت رصدها رصدها سلالة جديدة لكورونا أواخر 2020 في ولاية «ريو دي جانيرو»

ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 9524640 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، تسجيل 26845 إصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 9524640 حالة.

وأضافت الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، أنه تم تسجيل 522 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 231534 شخصا.

وفي الصين، قالت «اللجنة الوطنية للصحة»، في بيان، إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 89706 حالات بينما ظل عدد الوفيات جراء الإصاباة بالفيروس في البلاد دون تغيير عند 4636، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت الحكومة، أمس الأحد، وقف حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح شركة «أسترازينيكا» والذي طورته بالتعاون مع «جامعة أكسفورد» البريطانية نظرا لفعاليته الضئيلة في مكافحة السلالة الجديدة المكتشفة في البلاد.

وكانت شركة «أسترازينيكا» قالت في وقت سابق، إن لقاحها قد لا يوفر سوى حماية محدودة ضد الاعتلال الخفيف الناجم عن سلالة كورونا الجنوب إفريقية.

ولقاح «أسترازينيكا» سهل التخزين، ويتطلب حرارة تراوح بين 2 درجة و8 درجات مئوية.

وقال باحثون في «جامعة أكسفورد» في وقت سابق، إن نتائج جديدة أظهرت أن لقاح «أسترازينيكا» يوفر حماية بنسبة 76% من كورونا لمدة 3 أشهر بعد جرعة واحدة فقط، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي، إلى أن السلطات في بلاده ستنفذ برنامج التطعيم ضد كورونا باعتماد مصل «جونسون أند جونسون» ولقاح «فايزر» الامريكي.

وفي ألمانيا، قال ماركوس سودير رئيس وزراء «ولاية بافاريا» الواقعة في جنوبي شرق البلاد، أمس الأحد، إنه من السابق لأوانه أن ترفع البلاد العزل العام دون المخاطرة بمواجهة موجة ثالثة من كورونا.

وفي فنزويلا، اعتبر رئيس البلاد نيكولاس مادورو، أمس الأحد، أن لقاح «سبوتنيك 5» الروسي أكثر أمانا من بين اللقاحات في العالم.

وكان مادورو، قال في وقت سابق، إن التجارب السريرية لـ«سبوتنيك 5» في فنزويلا أظهرت فعاليته بنسبة 100%.

و«سبوتنيك 5» هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان، كما انه واحد من 3 لقاحات في العالم تزيد فعاليتها عن 90%.

وفي الولايات المتحدة، استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية تطعيم 75% من الأمريكيين للوقاية من كورونا قبل نهاية صيف 2021، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال بايدن في حديث مع شبكة «سي.بي.اس» الأمريكية، إنه سيكون من الصعب الوصول في هذه الحالة إلى مناعة القطيع.

وكانت «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها»، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة استخدمت 41210937 جرعة من لقاحات كورونا «موديرنا» و«فايزر»حتى صباح أمس الأحد، ووزعت 59307800 جرعة.