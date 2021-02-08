عزبة الهجانة في عام.. تطوير بنية تحتية وحفلة غنائية وزيارات للسيسي

عام كامل مر على عزبة الهجانة، شرق مدينة نصر، غير شكلها رأسًا على عقب، منذ أن زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 7 فبراير 2020، وظهر بعدها تطور كبير طال عزبة الهجانة، خاصة منطقة الكيلو أربعة ونص بطريق السويس، بعد التوصية بإعادة هيكلة المنطقة وتحسين مرافقها، وهو ما أمر به وعززه الرئيس بزيارته للمكان، لتتحسن المنطقة بشكل مُلفت، قبل أن يزروها في اليوم ذاته 7 فبراير 2021، بعد عام من الزيارة الأولى، وقد تبدلت ملامح العشوائية وأضحت على طراز عالمي يليق بالمواطن المصري.

وخلال ذلك العام بين زيارتي السيسي لعزبة الهجانة، شهد المكان تطورات في البنية التحتية له، وحفلة غنائية للأهالي بدافع إسعادهم، فضلا عن زيارات الرئيس التي أسعدتهم، وترصد «الوطن» ما مرت به العزبة خلال ذلك العام فيما يلي:

السيسي يتفقد أعمال تطوير «عزبة الهجانة» ومحاور مصر الجديدة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الجمعة 7 فبراير 2020، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبري الجيش بطريق السويس، فيما تابع الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.

السيسي: أسعدني سير العمل في عزبة الهجانة.. معايير عالمية وبأياد مصرية

فيما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بسير العمل في مشروع تطوير منطقة عزبة الهجانة، وقال عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، «تفقدت جانبا من أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة والمحاور الممتدة من مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وحدائق القبة وعدد من المناطق المجاورة التي يجري تطويرها حاليا وأتابعها بنفسي. وأسعدني رؤية سير العمل وإتمامه وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة».

السيسي يقبل رأس سيدة خلال تفقده لمنطقة عزبة الهجانة

والتقى الرئيس حينها بالعاملين والمهندسين بالمواقع، فضلا عن بعض المواطنين الذين تواجدوا بتلك المناطق، فيما أظهرت صور الجولة التي نشرها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي على حسابه بـ«فيسبوك»، تقبيل الرئيس لرأس سيدة مصرية، إضافة إلى تحيته للعمال.

نائب محافظ القاهرة: تطوير عزبة الهجانة لتحسين معيشة المواطنين

بينما أكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن جولة الرئيس آنذاك، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير العزبة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة والقضاء على العشوائيات، وتحسين معيشة المواطنين للأفضل.

وقال نائب المحافظ لـ «لوطن»، إن مدخل منطقة عزبة الهجانة كان عشوائي، عبارة عن مواقف عشوائية وعشش، مما انعكس بالسلب على الحركة المرورية، وتم إزالة تلك العشش كما تم نقل الموقف وإقامة حديقة مكان المحلات القديمة لتكون متنفس للمواطنين وزيادة في الرقعة الخضراء بالمنطقة.

قافلة طبية شاملة تقدم خدماتها لأهالى عزبة الهجانة

وفي 10 فبراير من العام الماضي، واصلت القافلة الطبية الشاملة، التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة القاهرة عملها، على مدار 3 أيام، في عزبة الهجانة شرق مدينة نصر لخدمة المواطنين، وذلك استجابة لتعليمات القيادة السياسية بعد زيارة السيسي.

وضمت القافلة برئاسة الدكتور محمد شوقى، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، نحو 16عيادة ما بين متنقلة وثابتة في مختلف التخصصات من جراحة وعظام وباطنة وأسنان وأطفال ومسالك والرمد والمخ والأعصاب والنساء، بالإضافة إلى سيارتين صيدلية لصرف العلاج بالمجان للمواطنين وسيارتين معمل لإجراء التحاليل البسيطة.

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ6 آلاف مواطن خلال قافلة «عزبة الهجانة»

وفي 18 فبراير 2020، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ6 آلاف و30 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات لتلقي الخدمة الطبية واجراء فحوصات متقدمة وجراحات عاجلة، وذلك خلال يومين من وصول القوافل الطبية المجانية إلى منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة والتي استمرت وقتها لمدة ثلاثة أيام.

تاون جاس: توصيل الغاز الطبيعي لـ10 محال تجارية بـ عزبة الهجانة

كما انتهت إدارة عمليات مدينة نصر بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» من تركيب جميع مهمات الغاز الطبيعي لـ10 محال تجارية بـ«عزبة الهجانة»، في إطار مشروع تطوير المنطقة «أسفل كوبري 4.5».

وأوضح ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تصريحات على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض «إيجيبس 2020»، أنَّه جرى تركيب المنظم المغذي «منظم غشائي 2» وكذلك التركيبات الداخلية والخارجية، وبدأ تدفيع الغاز بالمحلات، قبل زيارة رئيس الجمهورية للموقع مرة أخرى لمتابعة عمليات التطوير ومنها مرفق الغاز الطبيعي.

احتفالية غنائية في عزبة الهجانة.. في وجود ريكو وعبدالباسط حمودة

وأقيمت احتفالية كبرى، في 21 فبراير 2020، في منطقة عزبة الهجانة، بمناسبة عملية التطوير الكبيرة بها، أحياها عدد من كبار المطربين الشعبيين والمشهورين، مثل ريكو، عبدالباسط حمودة، وبعض الفرق الموسيقية، وكان هناك تفاعل كبير من الأهالي في الاحتفالية.

الحفل بدأ عقب صلاة الجمعة، مجانًا من أجل إسعاد أهالي عزبة الهجانة، وشمل عدد كبير من سكان المنطقة، من جميع الفئات العمرية من الجنسين، الذي رقصوا على نغمات الأغنيات الشعبية، في سعادة عارمة.

الأغنيات الوطنية كانت السمة المميزة للاحتفالية، وفقًا لما قال محمد سالم، المحاسب القانوني ابن عزبة الهجانة، لافتًا إلى أن الأغنيات التي كانت تشدو في حب مصر، ألهبت مشاعر الحضور وحظيت بأكبر تفاعل من المتواجدين في الاحتفالية.

فيما أبدى عبده الأسيوطي، أحد أبناء عزبة الهجانة، إعجابه بالفقرات الغنائية والترفيهية، التي قدمت في الحفل، وحالة السعادة التي طغت على الجميع «قضينا وقتا جميلا، وكان نفسي أتصور مع عبدالباسط، بس معرفتش من كتر الزحمة، بس عجبني شكل الناس اللي كانت بترقص على المسرح».

الأهالي عن زيارة السيسي أمس: بتدينا أمل في الحياة

بالأمس عاود الرئيس السيسي زيارته من جديد لعزبة الهجانة، لتنتاب السكان حالة من الذهول، عندما وجدوه في زيارتهم للمرة الثانية، يتفقد أعمال التطوير بنفسه وسط فرحة عارمة من الأهالي، حيث يروي أحمد سيد، أحد شباب العزبة، أن زيارات السيسي أعادت لهم الأمل في تطوير العشوائيات، مضيفا: «إحنا كنا مدفونين في صحرا»، وأن الحلم تحقق برؤيتهم لبعض التطويرات بالفعل مثل الموقف الخاص بالميكروباصات الذي كان يعد مقلبا للقمامة.

لم تتوقف آمال أهالي عزبة الهجانة عند هذا الحد، خاصة بعد زيارات رئيس الجمهورية لهم، حيث يأملون في توسيع الشوارع، وبناء العديد من المدارس والمستشفيات، فضلا عن إقامة نقاط إسعاف ومطافي، والحد من البناء العشوائي في العزبة، كما يتمنى أهالي المنطقة استمرار زيارات الرئيس لهم، «بتدينا أمل في الحياة»، على حد قول «حسني»، و«سيد».