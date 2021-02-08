أديب عن زيارة السيسي للهجانة: يبدو أن الرئيس قال للوزراء «تعالوا أوريكم الواقع»

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنطقة «عزبة الهجانة» بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، «تخيلي أن الرئيس السيسي اجتمع مع أغلب الوزراء وبيحكيلهم عن عزبة الهجانة، وقالهم طب ما تعالوا أوريكوا».

السيسي شدد على أهمية وجود مراكز حكومية مصغرة بالقرى

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، أن الرئيس السيسي كان مجتمعًا مع الوزراء للحديث عن مبادرة «حياة كريمة» الخاصة بتطوير القرى المصرية، وشدد على أهمية وجود مراكز حكومية مصغرة في القرى لإنجاز مصالح المواطنين، « زي قسم شرطة أو وحدة صحية وهكذا».

عمرو أديب يكشف سر تسمية عزبة الهجانة بهذا الإسم

وأشار الإعلامي، إلى أنه يبدو أن الرئيس السيسي خلال تحدثه مع الوزراء عن «عزبة الهجانة»، قال «ليه هنقعد نتكلم ما تيجي تقوموا نركب العربيات ونشرح على الواقع»، موضحًأ أن منطقة عزبة الهجانة يُطلق عليها الكيلو 4.5، «اتسمت الهجانة عشان كان عايش فيها الهجانة اللي كانوا موجودين من صعيد مصر».

دخول عربات الإسعاف أو المطافي لعزبة الهجانة أمر مستحيل

وتابع: «المكان ده عشوائي لدرجة إن الناس اللي ساكنة فيها هي اللي سمت أسماء الشوارع، الرئيس كان بيوصف لهم، الرئيس انتقل من قصر الرئاسة لهذه المنطقة مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، المنطقة دي عشوائية جدًا يعني لو عاوز تعدي عربية إسعاف أو مطافي مستحيل».

منطقة الهجانة بُنيت في غفلة من الزمن

وواصل: «المنطقة دي على مساحة 750 فدانا، اتبنت في غفلة من الزمن، فيها عقارات 12 و13 دور كل ده غير مخطط وعشوائي، عشان تقدر تعملهم شارع يوصلهم لطريق مصر السويس هي مسألة شبه مستحيلة، والعمارات غير متجانسة كان اللي يعرف يبني كان يبقى حلال عليه وربنا معاه».