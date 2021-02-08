«توتا»: أنا أهلاوي والتريقة على الشكل مش صح.. وأوس أوس يرد: حرام والله

كشف الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ «توتا»، عن انتمائه الكروي، قائلًا: «أنا أهلاوي الحمد لله، وفرحان بفوز الأهلي، بس اللي بيحصل بعد الماتشات مش كويس خالص، فكرة إن حد يضايق حد يعاير حد وحشة، التحفيل على بعض ده موجود في كل العالم، لكن التريقة على حد عشان شكله دة مش صح وحرام».

وأضاف «توتا»، خلال استضافته بالجزء الثاني من برنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، «الفوز والمكسب ده عسل»، ليعلق الفنان محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»، الذي يشجع فريق الزمالك: «حرام والله.. حسبي الله ونعم الوكيل».

وأشار أوس أوس، إلى أنَّه يحب كرة القدم وسافر إنجلترا لحضور مباراة ليفربول وشيفلد، متابعًا: «صلاح كان مظبطلي الدنيا، واتبسطت جدًا، وشوفت حب كل العالم لصلاح».

من جهته، قال أمير كرارة، إنَّه يحب تشجيع منتخب مصر و«اللعبة الحلوة».

وكانت آخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن «توتا» فيلم «الخطة العايمة»، وشاركه في البطولة كل من: علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم شريف رمزي، ومن إخراج معتز التوني وأحمد عبدالوهاب وكريم سامي.