رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر: الملعب كله هيبقى التالتة شمال

قال المستشار حسام أبو العلا، رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي في قطر، إن مبارة الأهلي ضد بايرن ميونيخ غدًا ستكون تاريخية في إطار منافسة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه بطل أوروبا بطل إفريقيا، وسيتم تسجيل حضور تاريخي لجمهور النادي الأهلي في قطر، رغم أن نسبة الحضور ستكون 30% فقط بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «أبو العلا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي: «هنكون كأننا 60 ألف زي ستاد القاهرة والاستاد كله هيبقى التالتة شمال عشان نشجع ونساند النادي الأهلي، وفي جماهير مصرية من مشجعني أندية الإسماعيلية والمحلة والزمالك وفي مشجعين لأندية عربية كمان»، وواصل: «أتوقع النتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي».

الأهلي يلاقي بايرن ميونيخ غدًا

ويلتقي النادي الأهلي غدا الإثنين أمام نادي بايرن ميونخ الألماني على ملعب أحمد بن علي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوز المارد الأحمر على نادي الدحيل القطري بهدف مقابل لا شيء.

وفي ذات السياق، حذّر موقع «إف س بي إنسايد» المتخصص في أخبار نادي بايرن ميونخ النادي من الهزيمة أمام النادي الأهلي بطل إفريقيا، لافتا إلى أن احتمال الهزيمة موجودة في ظل قلة التمرين وعدم معرفة الخصم جيدا.

ويتطلع نادي بايرن ميونيخ، إلى تحقيق البطولة السادسة هذا العام على الرغم من المعلومات القليلة التي يعرفها النادي ومدربه عن النادي الأهلي.