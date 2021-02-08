الكونغو: هناك نية لإيجاد حلول تقود لتسوية سلمية لأزمة السد الإثيوبي

تعهد رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي، أمس الأحد، خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، بمواصلة السعي إلى إيجاد حل للنزاع المزمن القائم حول السد الإثيوبي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وتولى «تشيسيكيدي»، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لمدة عام، خلفاً لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال قمة لقادة دول الاتحاد عقدت عبر الإنترنت.

وقال «تشيسيكيدي» في ختام القمة الأفريقية، إن هناك نية لإيجاد حلول تقود لتسوية سلمية للخلافات بين الدول، وخصوصاً إيجاد حلول لمشكلات تزرع الشقاق بين مصر وإثيوبيا والسودان على خلفية بناء السد الإثيوبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قال السبت، إن حل أزمة السد يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن السد يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

وأضاف «حمدوك»، في كلمته، أمام اجتماعات الدورة العادية الـ34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، أن السودان توافق على المُضي قدمًا لحل الملف في إطار مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل القارة.

وأوضح المسؤول السوداني، أن بلاده ترى أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي.

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، حذر في وقت سابق، من مخاطر ملء خزان السد الإثيوبي على بلاده، وأشار الوزير السوداني، إلى أن بلاده ترى أن أي ملء لخزان السد من جانب واحد في يوليو المقبل سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي للسودان.