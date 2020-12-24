عاجل.. السيسي يشارك في قمة «الاتحاد الإفريقي» عبر «الفيديو كونفرانس»

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، عبر الفيديو «كونفرانس» في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الأفريقي المقرر لها في فبراير العام القادم 2021.

وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لأخيه الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الأفريقي، بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، مؤكدا سيادته على أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

كما أشار الرئيس إلى أن نجاح القمة الأفريقية المقبلة، سيعتمد على التركيز على تناول القضايا الملحة ذات الأثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، التي تنعكس بدورها على جهود حفظ السلم والأمن الأفريقي، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

وقد توافقت القمة على استمرار المتابعة والتنسيق في هذا الصدد للاستقرار على آلية عقد القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، بما يضمن سلاسة تنظيمها، ويحافظ على مصالح القارة وشعوبها.