النائب العام الليبي يأمر بالقبض على 103 أشخاص بتهمة تهريب النفط

أصدر مكتب «النائب العام الليبي» بالعاصمة طرابلس، فجر اليوم، أوامر بالقبض على 103 أشخاص من مدن الغرب الليبي، بتهمة الاتجار بالنفط الليبي بطريقة غير شرعية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وضمت القائمة أصحاب بعض محطات توزيع الوقود التابعة للدولة بمناطق «الزنتان والجميل وغريان والأصابعة ورقدالين وزوارة والجميل والعجيلات ورقدالين وبني وليد ونالوت» ومدن أخرى غرب ليبيا.

وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، في بيان، إن هؤلاء الأشخاص متورطون في الكسب غير المشروع والإضرار بالمال العام عن طريق تهريب الوقود للخارج والتصرف فيه بطريقة غير شرعية والاتجار فيه.

وتنشط في غربي البلاد عصابات متخصصة في تهريب الوقود إلى دول الجوار، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى تسجيل نقص حاد في المحروقات بالمحطات الرسمية.

وفي سياق آخر، قالت الادارة العامة لامن السواحل بطرابلس، أمس الأحد، إن زورقا بحريا تابعا لها تمكن من ضبط وإنقاذ قوارب لمهاجرين غير شرعيين على متنهم عدد 208 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، وفقا لما ذكرته بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأضافت الإدارة العامة لأمن السواحل، أن من بين المهاجرين 13 امرأة و3 أطفال وتم نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع «المنظمة الدولية للهجرة»، وجرى تسليمهم إلى الجهات ذات الاختصاص.

وفي سياق آخر، هنأ رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، خلال اتصال هاتفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد الدكتور محمد المنفي لفوزه بالرئاسة وبحث معه أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات المهمة من أجل مصالح البلدين، وفقا لما ذكرته قناة«218» الليبية.

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة الماضية، فوز محمد يونس المنفي، بمنصب رئاسة «المجلس الرئاسي»، وعبدالحميد دبيبه رئيسا للحكومة الليبية المقبلة، بعد التصويت على اختيار السلطة التنفيذية، من قبل «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.