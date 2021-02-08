عاجل.. الصين تسجل «صفر إصابات» بكورونا محليا للمرة الأولى منذ شهرين

أعلنت «اللجنة الوطنية للصحة» في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» منقولة محليا خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا ليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت اللجنة الصينية في تقرير يومي، إنَّ ما مجموعه 72 مريضًا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، أمس الأحد، وفقصا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة، إلى أنَّه لا تزال هناك 1118 حالة مؤكّدة قيد العلاج، من بينها 20 في حالة خطيرة.