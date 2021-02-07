سفير الصين بمصر عن أول بؤرة لفيروس كورونا: إعلاننا لا يعني أننا المصدر

قال سفير الصين في مصر، لياو لي تشيانج، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه لا يمكن التغلب على فيروس كورونا المستجد، إلا بالتضامن والتعاون بين جميع أبناء وشعوب العالم.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون الدولي منذ اندلاع جائحة كورونا: «على سبيل المثال فإن الصين تسابق الزمن لتحديد مسببات الجائحة، والتسلسل الجيني لفيروس كورونا، والذي لم تعرف البشرية عنه سابقا».

وأضاف أن الصين أول دولة أبلغت العالم عن وجود فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك عددا متزايد من الأبحاث العلمية تشير إلى احتمال اندلاعه في عدد آخر من دول العالم، متابعا: «كوننا أول من أبلغ عنه، لا يعني أننا مصدر ومنشأ الفيروس، وهناك احتمال أنه كان في عدد آخر من مناطق العالم».

وأشار السفير الصيني بالقاهرة، إلى تنظيم عديد من الاجتماعات الافتراضية بين خبراء الصين والخبراء الدوليين حول الفيروس وتبادل الخبرات بشأنه.