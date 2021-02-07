سفير الصين: لن ننسى تضامن السيسي ومساعدات مصر لنا خلال أزمة كورونا

أكد السفير الصيني في القاهرة لياو لي تشيانج، قوة العلاقات بين مصر والصين، في ظل أزمة فيروس كورونا، وقال في مؤتمر صحفي، إن بلاده لن تنسى موقف مصر معها في ظل جائحة كورنا، مشيرا إلى إرسال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة تضامن مع الصين، وزيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومعها هدية من المساعدات الطبية، وإضاءة معالم مصر السياحية بألوان العلم الصيني.

وأشار السفير الصيني، إلى أن بكين، قامت بتزويد مصر بعدد من المعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، كرد للمساعدات التي قدمتها مصر.

وأكد أن تزويد مصر باللفاحات المضادة لفيروس كورونا، هو تنفيذ لتعهد الرئيس الصيني تشي جين بينج، بأن يكون اللقاح الصيني دي منفعة عامة.