عبدالسند يمامة عميده.. 5 معلومات عن معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارا بإعادة تشكيل معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد، حيث عيَّن الدكتور عبدالسند حسن محمد يمامة، عميدًا للمعهد، واللواء جمال مختار محمد حنون، مديرًا للمعهد، في إطار التجديدات المستمرة في الحزب، كما أنه نص القرار على أن ينفذ من تاريخه ويلغى ما دونها من قرارات.

5 معلومات عن معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية

* هو أول مركز دراسات استراتيجية وسياسية لحزب الوفد

* أعيد افتتاحه في 9 مارس 2020، بعد فترة من التوقف برؤية مختلفة عما كان عليه ضمن احتفالية خاصة بالحزب بحضور كافة قياداته برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

* يهدف إلى إعداد الدراسات السياسية والاستراتيجية التي تخدم أجندة الحزب، فضلا عن دعمه للقيادات فيما يخص الحياة السياسية في مصر.

* يعمل المعهد على إعداد وتأهيل كوادر الحزب في جميع المحافظات.

* أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين جمال مختار مديرًا لمعهد الدراسات السياسية بالوفد ونائبًا لرئيس لجنة الدفاع، وذلك بالتزامن مع تعيين اللواء جمال مختار محمد حنون، نائبًا لرئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي.

5 معلومات عن الدكتور عبد السند يمامة عميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد

* يعمل الدكتور عبد السند يمامة أستاذًا ورئيسًا لقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق في جامعة المنوفية.

* يمتهن «يمامة» مهنة المحاماة حيث يعمل محاميًا على درجة «محامٍ بالنقض».

* الدكتور عبد السند يمامة يعد أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد.

* صدر للدكتور عبد السند يمامة العديد من الإصدرات بلغت نحو 25 مؤلفًا، باللغات عدة ما بين مؤلفات بالعربية وأخرى باللغة الإنجليزية وغيرها باللغة الفرنسية.

* يعد آخر مؤلفات عبد السند يمامة والصادر مؤخرا كتاب «المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية».