إزالة فورية لتعد على أرض زراعية بمساحة 1050 مترا في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، حملة إزالة فورية، اليوم، لحالة تعدٍ على أرض زراعية بطريق الهويس التابع لقرية البساتين بمركز كفر البطيخ.

وقال مصدر بمجلس المدينة إن المخالفة عبارة عن تشوينات رمال على مساحة 1050 متر، وجرى إزالتها بمساعدة معدات جهاز تحسين الأراضي تحت إشراف محمد البساطى نائب رئيس المدينة لشئون القرى و سهام شعيب رئيسة قرية البساتين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالحفاظ علي الرقعة الزراعية والتصدي لأي تعدٍ على الارض الزراعية ولإزالتها في المهد .

فيما شنت الوحدة المحلية بالمدينة حملة لرفع الإشغالات دفعت خلالها بكافة المعدات اللازمة لرفع المخلفات وتجمعات القمامة، وكذا إزالة العشش الموجودة بمناطق مختلفة، وتستمر الجهود لتنفيذ تلك الأعمال على الوجه الأكمل للارتقاء بالمظهر الحضارى العام للمنطقة .

كانت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، أعلنت عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 269 لسنة 2021، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالي مساحة 17 فداناً تقريباً بناحية حوض تل وردة، خلف مجمع محاكم دمياط بمنطقة شطا، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لبناء عمارات سكنية على تلك المساحة، وفقاً للحدود والأبعاد المحددة للقطعتين المدرجتين بالقرار، وذلك بمساحة 11 فداناً للقطعة الأولى، و6 أفدنة للقطعة الثانية.

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