رفع الأجرة وزيادة الركاب.. كيف تحمي حقوقك في الميكروباص والأتوبيس؟

يعاني الكثيرون في وسائل المواصلات العامة، لاسيما الميكروباصات والأتوبيسات، من محاولات بعض السائقين المخالفين برفع الأجرة، أو زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به في الوسيلة، ما يؤدي إلى تكدس ويضطر البعض للرضوخ أمام تلك المحاولات، إلا أن تعديلات قانون المرور الجديدة، رقم 66 لسنة 1973، قد تصدت لكل أشكال المخالفات وحفظت للركاب حقوقهم من خلال فرض عقوبات واضحة على السائقين المخالفين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور، حيث ينظم القانون المرور بكل أنواعه في أنحاء جمهورية مصر العربية، وبينها سيارات الأجرة وحقوق الركاب.

وينص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، على عقوبات تقع على سائقي الأجرة الذين يخالفون القواعد والقوانين التي تدعم حقوق المواطنين الذي يستقلون الموصلات العامة والخاصة يوميا، أبرزها حال الامتناع عن نقل الركاب، أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر أو زيادة الأجرة المقررة من جانب إدارة المرور بكل محافظة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المخالفات والغرامات والعقوبات الخاصة بسيارات الأجرة، فيما يتعلق بنقل الركاب:

حال الامتناع عن نقل الركاب

المخالفة: الامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة).

الغرامة: 300 إلى 1500 جنيه.

العقوبة: لا يوجد.

عقوبة زيادة سعر الأجرة

المخالفة: طلب أجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة).

الغرامة: 300 إلى 1500 جنيه.

العقوبة: لا يوجد.

نقل عدد ركاب أكبر من المقرر لسعة السيارة

المخالفة: نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة).

الغرامة: 300 إلى 1500 جنيه.

العقوبة: لا يوجد.

نقل الركاب بعيدا عن مواقف الانتظار

المخالفة: نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة. (بالنسبة للمركبات الأجرة).

الغرامة: 300 إلى 1500 جنيه.

العقوبة: لا يوجد.

مخالفة خط سير رحلة السيارة

المخالفة: مخالفة خط سير المركبة الأجرة المحدد. (بالنسبة للمركبات الأجرة).

الغرامة: لا يوجد.

العقوبة: سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.

عطل العداد

المخالفة: السير بالسيارة الأجرة بعطل العداد. (بالنسبة للمركبات الأجرة).

الغرامة: لا يوجد.

العقوبة: سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.