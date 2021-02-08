«رياح وأتربة وبرودة».. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، اليوم، قائلة إن طقس اليوم نهارا دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة وبينما يكون الطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، ويكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة ويكون الطقس دافئ على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة أيضا.

الطقس بارد ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن الطقس ليلا سيكون بارد على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

مرتفع جوي على سطح الأرض مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة لنشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم 8 فبراير 2021، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المتوقعة ستكون كالآتي:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 13

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14

دمياط العظمى 20 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 12

السويس العظمى 21 والصغرى 13

العريش العظمى 20 والصغرى 13

طابا العظمى 20 والصغرى 15

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 6

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 16

الغردقة العظمى 23 والصغرى 15

الفيوم العظمى 21 والصغرى 10