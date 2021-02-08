الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء والعظمى بالقاهرة 21 درجة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشات القناة الأولى، الفضائية المصرية، و«on»، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على جنوب سيناء، والرياح ستكون نشطة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس مائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى ظهور الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 8 فبراير 2021

القاهرة العظمى 21 والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 13

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14

دمياط العظمى 20 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 12

السويس العظمى 21 والصغرى 13

العريش العظمى 20 والصغرى 13

طابا العظمى 20 والصغرى 15

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 6

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 16

الغردقة العظمى 23 والصغرى 15

الفيوم العظمى 21 والصغرى 10

بني سويف العظمى 22 والصغرى 10

المنيا العظمى 24 والصغرى 8

سوهاج العظمى 23 والصغرى 8

قنا العظمى 24 والصغرى 11

الأقصر العظمى 22 والصغرى 9

أسوان العظمى 25 والصغرى 12

شلاتين العظمى 19 والصغرى 6

حلايب العظمى 25 والصغرى 19

سيوة العظمى 22 والصغرى 7